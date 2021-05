Denuncian que se lleva tres años sin un solo euro en ayudas agroforestales pese a haber destinado 7 millones en una convocatoria

La Unión de Extremadura ha denunciado que se lleva tres años sin un solo euro destinado a ayudas agroforestales pese a haberse previsto hasta 7 millones en una convocatoria de 2018 para este fin. Esta situación, en opinión de la organización agraria representa «un claro ejemplo del abandono del medio rural por nuestros políticos».

El Diario Oficial de Extremadura publicó el 19 de noviembre de 2018 (hace dos años y medio) el extracto de la Orden de 28 de septiembre por la que establecía la convocatoria de subvenciones para la implantación de sistemas agroforestales. La cuantía de dichas ayudas agroforestales era de 8,505 millones de € repartidos en las siguientes campañas:

Anualidad 2018: 5.000 €.

Anualidad 2019: 3.500.000 €.

Anualidad 2020: 3.500.000 €.

Anualidad 2021: 750.000 €

Anualidad 2022: 750.000 €.

En el DOE de 3 de mayo ha publicado la modificación de dicho extracto de ayudas agroforestales, con el siguiente calendario:

Anualidad 2018: 0 €.

Anualidad 2019: 0 €.

Anualidad 2020: 0 €.

Anualidad 2021: 2.240.000 €

Anualidad 2022: 3.362.5.00 €.

Anualidad 2023: 2.045.230 €

Anualidad 2024: 848.270 €.

De los más de 7 millones de € que estaban previstos invertir en sistemas agroforestales en las campaña 2018, 20189 y 20202, no se ha invertido un solo €, » y ahora anuncian que estas cantidades se van a invertir en las próximas campañas. No sería de extrañar que dentro de otros dos años y medio nos anunciasen un nuevo retraso», denuncia la Unión Extremadura, que recuerda que esta situación no es exclusiva de estas ayudas, «si analizamos las ayudas para la modernización de explotaciones que se publicaron en el año 2017, pasa exactamente lo mismo».

Por esto consieran que no es de extrañar que el presupuesto para desarrollo rural del periodo 2014-2020, esté a mediados del año 2021 con apenas un 60% de su ejecución.

«El no invertir en el sector agrario y en el medio rural en general es uno de los motivos de abandono de este medio, que observa la apatía de las administraciones hacia el mismo. Los habitantes del sector agrario y del medio rural estamos cansados de declaraciones grandilocuentes y exigimos que las promesas de políticos y administraciones se hagan realizad para poder dinamizar este medio que se está quedando vacío» critica la organización.

En este sentido, lamentan que no se puede permitir que no se convoquen ayudas para la modernización de la explotaciones en más de 5 años, que no se convoquen ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores en más de 2 años, más de dos años para las ayudas agroforestales o que las ayudas convocadas se retrasen más de 5 años entre la convocatoria y el pago de las mismas.

La Unión Extremadura ha remitido un escrito a los partidos políticos exigiendo el cumplimiento de la Ley de Presupuestos que cada año aprueba la Asamblea de Extremadura y que posteriormente el Ejecutivo «convierte en papel mojado. Si la Junta de Extremadura y el Ministerio de Agricultura no cumplen con la que dicen es la Ley más importante que se aprueba cada año ¿para qué sirve la Asamblea de Extremadura y el Congreso de los Diputados?»