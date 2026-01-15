Denuncian que «se han esfumado» 19 millones de euros destinados al campo catalán y no descartan acciones legales si no dan explicaciones

La organización agraria catalana Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha exigido este miércoles 14 al conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, que explique a qué ha destinado 19 millones de los 45 millones de euros de fondos agrarios provenientes del impuesto sobre la producción, almacenamiento y transformación de energía nuclear y han advertido de que no descartan acciones legales si no hay explicaciones.

Al término de la mesa agraria, JARC ha alertado, en un comunicado, que el Departamento de Agricultura todavía no ha aclarado cómo se han esfumado y a qué se han destinado eso 19 millones de euros previstos por la Ley de Fondos Agrarios, aprobada por el Parlament, que destina 45 millones anuales a jóvenes agricultores, ganaderos profesionales y explotaciones agrarias prioritarias.

Según JARC, el conseller fue avisado previamente y, sin embargo, no dio ninguna explicación sobre el destino de estos 19 millones de euros. La organización considera que esta situación “es inadmisible y perjudica gravemente a los jóvenes y profesionales que deben afrontar inversiones para hacer más competitivas a sus empresas y garantizar el futuro y el relevo generacional del campo catalán”.

“Si el Departamento no dice dónde está ese dinero, entenderemos que se está desobedeciendo una ley del Parlament. Y si es necesario, emprenderemos acciones legales”, ha afirmado el presidente de la organización, Joan Carles Massot.

CALIFICAN LA MESA AGRARIA DE «UNA PÉRDIDA DE TIEMPO» ANTE LA AUSENCIA DE COMPETENCIA DE LA GENERALITAT SOBRE EL ACUERDO CON MERCOSUR

JARC considera que la reunión de la mesa agraria de este miércoles en la sede del Departamento ha sido una pérdida de tiempo en lo que se refiere al acuerdo UE-Mercosur porque “la Generalitat no tiene competencia directa para detener el tratado ni mejorar sus condiciones, y, por tanto, cualquier debate en este sentido es humo”.

«Este tratado es una imposición europea para favorecer la venta de automóviles alemanes, y las compensaciones de todos los perjuicios debe pagarlos Europa, no Cataluña», ha remarcado Massot.

JARC ha recordado que ya se ha movilizado de forma contundente contra Mercosur en los lugares en los que se decide. Primero fue en Madrid y, el pasado 18 de diciembre, en Bruselas.