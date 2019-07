UPA-UCE Extremadura ha denuncia la grave situación que están atravesando los productores de fruta, en especial los de ciruela, el cultivo principal dentro de la fruta de hueso, al no disponer de contratos.

Desde la organización agraria consideramos que el “estancamiento” del mercado que vivimos se agrava por la actuación de las centrales hortofrutícolas quienes, en lugar de buscar otras fórmulas (como aumentar el almacenamiento y llevar parte de la producción a la transformación de zumos), lo que han hecho es dejar de recoger una parte de la producción a los productores de fruta aprovechando que no existen contratos que les obliguen a ello.

“Unas centrales optan por poner cupos de entrada de fruta, otras imponen calibres de más de 55 dejando fuera una gran parte de la producción y, en otros casos, rechazan totalmente recoger determinadas variedades. Esto es inadmisible”, denuncia el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.

Como ya denunció esta organización agraria al comienzo de la campaña, las centrales hortofrutícolas extremeñas actúan con total impunidad y saltándose la ley mientras recogen la fruta a “resultas”. Esto deja en una situación de “total indefensión” a los agricultores ya que ni tan siquiera les permiten entregar su producto.

“Esta situación es todavía más grave para muchas explotaciones porque esto se suma a los precios ruinosos que los productores de fruta han recibido en los últimos años, por lo que muchos se están planteando arrancar sus árboles en las próximas semanas ya que no pueden continuar perdiendo dinero”, destacan desde UPA-UCE.

Por todo esto, UPA-UCE reclama a la AICA que intensifique los controles para acabar con esta situación “de desprotección a los agricultores”.

Respuesta a las declaraciones de Afruex

Ante las declaraciones vertidas ayer por parte de Afruex, desde UPA-UCE tenemos que decir que “dejen de esconder la realidad de lo que está pasando con el sector de la fruta en Extremadura en esta campaña porque si todo va tan bien como dicen, no entendemos por qué no le recogen la fruta a los agricultores y se la pagan a un precio justo”.

“Desde luego para los que no va bien es para los productores de fruta que tienen una cuenta de resultado catastrófica esta campaña, por tanto, que dejen de echar balones fuera y asuman la responsabilidad de lo que están haciendo, que es saltarse la ley y no hacer contratos para ahora no respetar los compromisos de recogida con los agricultores”, mantienen desde UPA-UCE.

Además, esta organización agraria destaca que el verdadero problema no es el salario, sino que no le están pagando la fruta a un precio justo a los agricultores.

Por este motivo, UPA-UCE ha solicitado una reunión con la consejera del ramo para analizar el problema y estudiar posibles medidas, como se ha hecho en otras comunidades autónomas como Cataluña donde se ha aprobado un plan de arranque.

Por último, desde UPA-UCE anuncian que harán movilizaciones en las próximas semanas si no se produce un cambio en esta situación.