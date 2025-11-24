Denuncian que los precios del aceite caen más de un 30% sobre la campaña anterior pese a haber una previsión de cosecha menor de la prevista

LA UNIÓ Llauradora denuncia que los precios del aceite caen más de un 30% sobre la campaña anterior pese a que se prevé una cosecha de aceitunas más baja de lo esperado en general en el conjunto de la Comunitat Valenciana, con una recuperación productiva tras una campaña como la pasada nefasta como consecuencia de la importante merma ocasionada por la sequía, pero lejos todavía de lo que se preveía.

La mayor o menor recuperación productiva en relación con la pasada campaña dependerá de las diferentes zonas productoras de nuestro territorio y en algunas será incluso un 40% menos de lo esperado en un principio.

Las lluvias de primavera permitieron una floración del fruto excelente, que hacía barajar más cosecha, pero la estimación ha ido a la baja por el mal cuajado posterior sobre todo a causa de las elevadas temperaturas de este pasado verano. Las últimas lluvias sí que han servido para engordar algo las aceitunas. La calidad de la aceituna es buena al no haber habido demasiados problemas de plagas.

Enric Simó, responsable del sector del olivar de LA UNIÓ, indica que «las perspectivas de esta campaña son buenas si se comparan con la pasada, ya que muchos productores no recogieron nada de aceitunas e incluso hubo almazaras que ni siquiera abrieron. Sin embargo, no es lo que esperábamos y la situación depende de zonas, por lo que no podemos hablar de una campaña normal».

“COTIZACIONES POR DEBAJO DE LOS 4,5 O 5 EUROS DEJAN DE SER RENTABLES PARA LOS PRODUCTORES. PEDIMOS UNAS COTIZACIONES DIGNAS QUE NOS PERMITAN CUBRIR COSTES”

La recuperación de la capacidad productiva en el olivar en relación a la pasada campaña no se ve acompañada de momento por los precios, que se encuentran bastante bajos y en caída libre. Las cotizaciones del Ministerio de Agricultura, correspondientes a la semana del 10 al 16 de noviembre, se sitúan en 4,2 € el kilo de aceite para el virgen extra y en 3,6 €/kg el de virgen. Se trata de precios un 30% más bajos que por estas mismas fechas de la pasada campaña y entre un 26 y un 29% sobre la media de las últimas cuatro campañas.

Enric Simó, responsable del sector del aceite de oliva de La Unió Llauradora, considera que «si bien el incremento de precios tan desorbitado que se registró hace dos años no era normal, ahora observamos que están demasiado hundidos. Cotizaciones por debajo de los 4,5 o 5 euros dejan de ser rentables para los productores. Pedimos unas cotizaciones dignas que nos permitan cubrir costes y seguir produciendo la materia prima del aceite de oliva, un alimento primordial en la dieta mediterránea que debe costar lo que realmente vale».

La mayor parte de las explotaciones olivareras de la Comunitat Valenciana se ubican en zonas de interior desfavorecidas y gran parte en zonas montañosas, lo que supone todavía mayores costes para los agricultores.

La preocupación de LA UNIÓ, además de todo lo anterior, se centra en que las ayudas a la renta para los olivareros a través de la PAC pueden sufrir un importante recorte en los presupuestos de la Unión Europea. La propuesta de Marco Financiero Plurianual de la Comisión Europea para el periodo 2028-2034 contempla una reducción del apoyo al sector primario, de manera que recorta un 22% las ayudas de la PAC.

Además, los olivareros de la Comunitat Valenciana tienen pendiente todavía las ayudas aprobadas por la sequía de 2024 que no se concretan debido a la falta de presupuestos generales del Estado. Simó señala que «ante la meteorología poco podemos hacer, pero resulta totalmente lamentable que por la falta de acuerdo de nuestros gobernantes en Bruselas y Madrid estemos en vilo para ver si vamos a recibir mayor o menor apoyo económico que nos sirve de importante complemento para garantizar la rentabilidad y viabilidad de nuestras explotaciones».