El sector olivarero continúa sin levantar cabeza después de más de dos años con bajos precios en origen. Y eso que el consumo de aceite de oliva en los hogares de España se ha incrementado, de media, más de un 25,5% en el último mes (+97,7% la primera semana de confinamiento; +13,6% la segunda semana; +13,3% la tercera; +1,6% la cuarta; y -1% la quinta), con respecto al mismo periodo de 2019, motivado por la mayor compra en los domicilios ante la pandemia del Covid-19 y el estado de alarma. El responsable de la Sectorial de Aceite de UPA y secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, critica que la única razón de que los olivareros continúen con unos precios en origen de ruina “hay que buscarla en los especuladores, que son los que se están beneficiando de esta situación”.

Por eso, Cristóbal Cano reivindica la aplicación real de la renovada Ley de la Cadena Alimentaria. En este sentido asegura que ya se están dando los primeros pasos, entre los productores de aceite, para poner en marcha la Ley al objeto de que todos los integrantes de la cadena, desde el productor hasta el consumidor, obtengan unos precios justos.

“no es justificable de ninguna manera que los olivareros sigamos cobrando precios en origen de ruina”

Cabe recordar, en este sentido, que la Ley implica que los precios deberían cubrir los costes de producción del eslabón anterior, comenzando por los productores. Sin embargo, hasta el momento, y a pesar del aumento del consumo de aceite a nivel nacional, los precios que reciben los olivareros se encuentran en los 2,14 euros por kilo de virgen extra.

“Si a las exportaciones, que han aumentado con respecto a 2019 desde el inicio de la campaña de comercialización, unimos ahora el incremento del consumo en los hogares, un dato importante si tenemos en cuenta que el canal Horeca está cerrado, no es justificable de ninguna manera que los olivareros sigamos cobrando estos precios en origen de ruina. Seguimos perdiendo dinero porque no se cubren, ni por asomo, los costes de producción, cifrados por algunos informes, entre ellos los del Ministerio de Agricultura y del Consejo Oleícola Internacional, en 2,70 euros por kilo de aceite en el olivar tradicional que es el mayoritario en nuestro país. Como bien refleja el sistema Pool Red, en la última semana el precio del virgen extra no ha superado los 2,14 euros. ¿Por qué ocurre esto? Porque la especulación continúa campando a sus anchas. Algo que desde UPA no vamos a permitir y por eso estamos dando los primeros pasos para que, realmente, se cumpla la Ley de la Cadena”, concreta el responsable de la Sectorial de Aceite de UPA.

Por último, Cristóbal Cano lanza una petición al Ministerio para que ponga en marcha, ya, el observatorio de precios que se incluye en la normativa, y reclama un cambio de tendencia en el sector olivarero. “Día a día se demuestra que tenemos un mercado que sigue vivo. Se sigue exportando aceite, se sigue consumiendo aceite, incluso hemos recuperado terreno perdido a nivel nacional. El aceite de oliva está cada vez más reconocido como una de las mejores grasas vegetales que se puede consumir. Y, sin embargo, los precios en origen continúan hundidos. Porque es perfectamente posible que, con lo actualmente paga el consumidor, con un reparto justo y equitativo para todos los eslabones de la cadena, podamos seguir los olivareros al frente de nuestras explotaciones. Por eso es imprescindible un giro de dinámica de nuestro sector, que ponga sentido a esta situación para que la coherencia vuelva al mercado del aceite del que se fue hace más de dos años. Y eso es lo que nos proponemos desde UPA en unión con todo el sector olivarero”, concluye Cristóbal Cano.