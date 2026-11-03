Denuncian que las trabas burocráticas ponen en peligro la fabricación del queso de Gamonéu del Puertu asturiano

Desde Asturias Ganadera han denunciado la dramática situación del queso de Gamonéu del Puertu, «que vive una increíble situación, ya que habiendo al menos tres caserías dispuestas a hacer este queso en el Parque Nacional, no lo han conseguido en diez años de lucha debido a diversas trabas burocráticas de distintas administraciones: el Ayuntamiento de Cangas de Onís, la dirección del Parque Nacional y la Consejería de Medio Rural».

Para la asociación, el mero hecho de saber que al menos podría haber tres nuevos productores de queso Gamonéu del Puertu debería haber movilizado a todas las administraciones competentes para superar cualquier obstáculo que se pusiera por delante. Sin embargo, lejos de ser así, «las administraciones involucradas han mostrado un desinterés absoluto en resolver sus problemas. Recordemos que actualmente sólo existen tres productores que elaboren este tipo de queso que algunos parecen querer extinguir».

En numerosas ocasiones Asturias Ganadera ha denunciado contradicciones entre los discursos oficiales demagógicos en favor del campo asturiano y la triste realidad que sufren los campesinos. «En esta ocasión se demuestra una vez más este desinterés de una particularmente hiriente, pues se trata por un lado de salvar de su extinción a un conocido y único manjar, y todos los valores que lo acompañan en forma de manejos ganaderos, tradiciones, etc., y por otro lado no exige ninguna peripecia presupuestaria, SÓLO EXIGE INTERÉS para superar un puñado de obstáculos básicamente burocráticos de forma coordinada entre las administraciones mencionadas. Las discrepancias que puedan existir entre ellas no deberían ser una traba más», lamentan.

Por eso, critican que «de nada sirve gastar dinero en concursos, publicidad de la DOP, ni actos reivindicativos folclóricos si luego la Administración no es capaz o no quiere permitir que tres nuevas ganaderías elaboren su queso en el Parque Nacional».

Desde Asturias Ganadera exigen a los máximos responsables del Ayuntamiento de Cangas de Onís, de la dirección del Parque y de la Consejería de Medio Rural que «den explicaciones de cómo pudieron llegar a esta situación, y que se reúnan inmediatamente para coordinar una batería de soluciones que permita a estas ganaderías comenzar a producir su queso en la próxima campaña».

(Foto principal: quesosasturianos.com)