Denuncian que las industrias del tomate están intentando pagar precios ruinosos a los productores por debajo de los del año pasado

UPA-UCE Extremadura ha denunciado este jueves 23 que las industrias del tomate «están intentando pagar precios ruinosos a los productores, incluso por debajo de los del año pasado, aprovechándose de que habrá una reducción de la superficie de siembra de entre un 15 y un 20% con respecto al año pasado».

“En 2024 nos vimos obligados a denunciar a algunas industrias ante la AICA por imponer precios por debajo de costes. Ahora vemos que vuelven a lanzar precios ruinosos que, claramente, vulneran la Ley de la Cadena Alimentaria”, destaca el secretario general de esta organización agraria, Ignacio Huertas.

Por ello, desde UPA-UCE piden a los agricultores y cooperativas que no acepten precios por debajo del año pasado (145-150 €/T) porque no hay grandes excedentes, la producción mundial apenas ha subido el 3% en relación con el año anterior y los costes de producción tampoco han bajado. Por tanto, esta organización considera que no hay razones para aceptar una bajada de los precios.

Además, UPA-UCE señala que los agricultores tienen otras alternativas de siembra como puede ser el maíz, que este año está teniendo mejores precios y producción que el ejercicio anterior y que, desde luego, necesita mucha menos inversión por parte del agricultor. Por eso, Huertas hace un llamamiento también a las industrias, «ya que con estos precios ruinosos a los productores lo que van a conseguir es que los agricultores decidan probar con otros cultivos como el olivar, que conlleva el abandono definitivo del sector y que, por tanto, se irá reduciendo el porcentaje de agricultores que siembran tomate cada año en la región».

UPA-UCE Extremadura se mantiene firme en su postura y volverá a denunciar ante la AICA a aquellas industrias que intenten imponer precios por debajo de costes de producción.

AYUDAS ACOPLADAS AL TOMATE DE 2024

UPA-UCE también denuncia que la inacción de la Consejería de Agricultura de la Junta «ha hecho perder la ayuda acoplada (298,70 €/H) a buena parte de los agricultores tomateros de Extremadura ya que, debido a la tensión de la negociación en la campaña pasada, no pudieron cerrar contratos hasta pasada la fecha límite que marca la administración para entregarse la misma».

“La Consejería ha roto el compromiso que tenía con las OPFH de gestionar esta situación para que los agricultores no perdieran la ayuda. Ya se ha hecho el pago del anticipo del 90% de la ayuda y hay miles de hectáreas de tomateros extremeños que no la han percibido ni creemos que la vayan a recibir”, apunta Huertas.

Por ello, desde esta organización agraria reclaman a la consejera de agricultura que “gestione esta situación como se comprometió” y que paguen a los agricultores esta ayuda tan necesaria.

Asimismo se ha valorado la decisión del Ministerio de convertir en voluntaria la utilización del cuaderno digital de explotación para todo el periodo de la PAC, es decir, a partir de 2027. Esta cuestión permitirá responder al reclamo de los agricultores y ganaderos de conseguir una mayor simplificación de la PAC para las explotaciones. “Estas medidas ponen en evidencia el discurso de los que dicen que este acuerdo de las 43 medidas es una mentira. Con esto demostramos que se trata de realidades”, sostiene Huertas.