LA UNIÓ Llauradora denuncia que la Unión Europea ha importado más de 821.000 toneladas de arroz procedentes de Mercosur, Myanmar y Camboya durante los ocho primeros meses de 2026, con un valor unitario medio un 22% inferior al del mismo periodo del año anterior. «Esta evolución agrava la crisis de rentabilidad del sector arrocero valenciano y pone en peligro la continuidad del cultivo en la próxima campaña», aseguran.

Según los datos oficiales analizados por LA UNIÓ, entre enero y agosto la UE importó 238.990 toneladas de arroz de Mercosur y 582.866 toneladas de Myanmar y Camboya. Aunque el volumen conjunto disminuyó un 8,1% respecto a 2025, el valor unitario medio cayó de unos 603 a 473 euros por tonelada, lo que puede aumentar la presión sobre los precios y la comercialización de la producción europea.

Para la organización, los mecanismos de protección comercial de la UE deben tener en cuenta no solo los volúmenes importados, sino también los precios de entrada, los costes efectivos de producción europeos y la rentabilidad de las explotaciones.

Especialmente preocupante es la entrada de más de 165.000 toneladas de arroz semiblanqueado o blanqueado procedente de Myanmar, con un valor unitario medio de 419 euros por tonelada, un 27,5% menos que el año anterior. Este arroz, que ya ha pasado por un proceso de transformación industrial, entra a un precio de unos 0,41 euros por kilo, mientras que el coste orientativo de producir un kilo de arroz con cáscara en la Comunitat Valenciana, antes de cualquier transformación, ronda los 0,54 euros.

Mientras tanto, los arroceros valencianos perciben precios en origen de alrededor de 0,31 euros por kilo, muy por debajo de sus costes de producción. A esta situación se suman las dificultades agronómicas y fitosanitarias y la reducción de los rendimientos de esta campaña.

«El problema no es solo la cantidad de arroz que entra a Europa, sino las condiciones y los valores a los que entra. Si las importaciones se abaratan más de un 20% mientras los arroceros valencianos no cubren los costes de producción, Europa no puede continuar mirando hacia otro lado», señala Enric Bellido, responsable del sector del arroz de LA UNIÓ.

«NO PODEMOS CONTINUAR AMPLIANDO LAS VENTAJAS COMERCIALES A LAS PRODUCCIONES DE TERCEROS PAÍSES MIENTRAS EXIGIMOS CADA VEZ MÁS A LOS ARROCEROS EUROPEOS”

La organización considera que las importaciones no son la única causa de la crisis arrocera valenciana, pero advierte de sus efectos acumulados sobre los precios de referencia del mercado europeo, la demanda de la industria y la rentabilidad de los productores. Por ello, critica que la UE siga ampliando las concesiones comerciales a terceros países sin disponer de mecanismos suficientemente eficaces para proteger a sus productores.

En el caso de Mercosur, el contingente de arroz sin arancel correspondiente a 2026, de 6.667 toneladas efectivas, se agotó el pasado 23 de agosto, menos de cuatro meses después del inicio de la aplicación provisional del acuerdo comercial, el 1 de mayo. Esta cantidad aumentará hasta las 20.000 toneladas en 2027 y crecerá progresivamente hasta alcanzar las 60.000 toneladas anuales a partir de 2031. LA UNIÓ recuerda que el contingente no limita las importaciones, sino únicamente el volumen que puede entrar sin aranceles, ya que estas pueden continuar una vez agotado mediante el pago de los derechos correspondientes.

Por su parte, Myanmar y Camboya se benefician del régimen comercial preferencial de la UE para los países menos desarrollados. Según los cálculos de LA UNIÓ, la ventaja arancelaria potencial de sus importaciones de arroz pudo alcanzar los 62,8 millones de euros entre enero y agosto de 2026, en un escenario de exención total respecto a un arancel de referencia de 175 euros por tonelada.

«No podemos continuar ampliando las ventajas comerciales a las producciones de terceros países mientras exigimos cada vez más a los arroceros europeos en materia ambiental, fitosanitaria y de seguridad alimentaria, sin garantizar unas condiciones de competencia equilibradas ni la posibilidad de vivir dignamente de su trabajo», indica Bellido.