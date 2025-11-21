Denuncian que la Presidenta del Parlamento Europeo veta la petición de someter el acuerdo UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE

Unión de Uniones denuncia que la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha intervenido personalmente para impedir que el Pleno de la próxima semana debata y vote la Moción de Resolución respaldada por 145 eurodiputados, cuyo objetivo es solicitar un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad del procedimiento seguido en la aprobación del Acuerdo UE-Mercosur.

Tal como ha confirmado la organización, la Conferencia de Presidentes de Grupos Parlamentarios dejó fuera del orden del día este punto por decisión directa de la Presidenta, del Grupo Popular Europeo, a pesar de que la resolución cuenta con más del doble de las firmas necesarias para su registro y discusión. Unión de Uniones considera esta actuación es un bloqueo político grave y premeditado, que limita indebidamente el derecho del Parlamento a ejercer control sobre la Comisión Europea.

«Esto es una cacicada en toda regla, impropia de una institución que debería regirse por principios rigurosamente democráticos», afirma la organización, que ve en esta decisión una maniobra para impedir que el TJUE pueda pronunciarse sobre un acuerdo comercial que afecta profundamente al sector agrario europeo.

La justificación ofrecida por la Presidenta -que el Parlamento Europeo no puede votar la solicitud de Opinión al TJUE antes de que el acuerdo esté firmado- ha sido calificada por Unión de Uniones como «un pretexto sin fundamento jurídico, puesto que el artículo 218.11 del TFUE permite expresamente al Parlamento solicitar la Opinión del Tribunal en cualquier fase del procedimiento».

«Con su decisión la Presidenta no hace sino confirmar las sospechas en relación a que el Acuerdo con Mercosur se quiere aprobar contra viento y marea saltándose todas las líneas rojas que sean necesarias» critican desde Unión de Uniones.

Ante la gravedad de los hechos, Unión de Uniones ha remitido una carta formal a la Presidenta Metsola, en la que reprocha su decisión, le recuerda las prerrogativas del Parlamento y le exige que rectifique de inmediato e incluya la Moción de Resolución en el Pleno de Estrasburgo.

UN ACUERDO QUE PRESENTA IRREGULARIDADES JURÍDICAS Y AMENAZA AL SECTOR AGRARIO EUROPEO

Unión de Uniones subraya que el Acuerdo UE–Mercosur contiene defectos jurídicos de enorme calado reflejados en la propuesta de resolución, entre ellos: la división artificial del Acuerdo para evitar la ratificación por Parlamentos nacionales, un Mecanismo de Reequilibrio que limita la capacidad soberana de la UE para adoptar medidas de protección y – y un capítulo sanitario y fitosanitario que dificulta aplicar el Principio de Precaución.

El acuerdo generará una competencia desleal devastadora en sectores como el vacuno, aves, porcino, arroz, miel o maíz dulce, al permitir importaciones masivas sin cláusulas espejo ni obligaciones equivalentes.

Unión de Uniones rechaza categóricamente la cláusula de salvaguarda recientemente aprobada por el Consejo por considerarlos parches que llegan tarde y son insuficientes. Muestra su indignación, además, de que el Consejo lo haya aprobado sin enmiendas y se pretenda prácticamente hacer lo mismo en Parlamento.

Unión de Uniones exige que la Presidenta Metsola corrija su decisión y permita la votación de la Moción de Resolución en Estrasburgo, de modo que el Parlamento pueda ejercer sus funciones y velar, con rigor jurídico, por los intereses de los agricultores y ganaderos europeos.

«Si se sigue negociando en estos términos, ya tendremos la certeza de que los gobernantes europeos piensa en todo menos en los agricultores y ganaderos», concluye Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones quien participará esta tarde en un encuentro con el comisario de Agricultura, Cristophe Hensen, en Sevilla, al que le trasladará esta y otras preocupaciones, como la situación del arroz y otros sectores y la necesidad de apostar por un presupuesto para agricultura sólido.