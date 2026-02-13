Denuncian que la negativa a cubrir las plazas vacantes del servicio territorial de Agricultura de CyL está paralizando las solicitudes de la PAC

Unión de Campesinos de Segovia-UCCL ha insistido en la urgente necesidad de cubrir las plazas vacantes en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Castilla y León para la gestión de las solicitudes de la PAC 2026, cuyo plazo se acaba de abrir. De hecho, insisten en mostrar su preocupación por el gran número de expedientes que aún quedan sin resolver de la PAC 2025, debido precisamente a la falta de personal.

Desde esta organización llevamos varios años denunciando la situación de falta de personal de las distintas SAC (secciones agrarias comarcales) adscritas al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta, situación que está provocando graves retrasos en la gestión de las solicitudes de la PAC y toda la actividad conexa.

Según estimaciones de esta organización, «contrastada con personal de la propia administración, son entre 9 y 10 las plazas que en estos momentos se encuentran sin cubrir, lo que supone prácticamente el 90% de las plazas de técnico asignadas a Segovia para este fin. Esto es una degradación absoluta de un servicio imprescindible para el sector, de todo punto inaceptable, más aún en los meses que tenemos por delante, en los que hay que hacer frente a todo lo que tiene que ver con la gestión de las solicitudes de la PAC».

CON ESTA SITUACIÓN, “ANTE CUALQUIER INCIDENCIA, POR MÍNIMA QUE SEA SE RETRASAN LOS EXPEDIENTES, Y POR LO TANTO SUS PAGOS, DURANTE CASI UN AÑO COMPLETO”

Hay que recordar que en la provincia se registraron en 2025 más de 5.300 solicitudes, a lo que hay que sumar, aparte del registro de las mismas, todos los controles que llevan implícitos, gestión de pagos, resolución de incidencias, tramitación de cesiones, etc. «Este trabajo es imposible de realizar en tiempo y forma si no se cuenta con el personal técnico necesario para sacarlo adelante», lamentan.

Asimismo, denuncian que «como suele suceder casi siempre, los paganos de esta situación son los propios agricultores y ganaderos, que ven cómo ante cualquier incidencia, por mínima que sea, y no achacable a él mismo, ven retrasados sus expedientes, y por lo tanto sus pagos, durante casi un año completo, e incluso más en algunos casos. Lo mismo ocurre con expedientes que llevan adjuntos cesiones de derechos, de los cuales hay una enorme cantidad sin resolver aún de 2025.

Desde Unión de Campesinos de Segovia, «exigimos la urgente contratación del personal necesario para cubrir las plazas vacantes en nuestra provincia, sin las cuales, el servicio que se ofrece es deficiente y tardío, por lo que instamos a la Junta de Castilla y León a que cubra estas plazas durante el mes de febrero, antes de que se empiece a coger velocidad de crucero en la tramitación de solicitudes».

De no cubrirse estas plazas, el servicio seguirá siendo insuficiente y deficiente, por lo que no descartan llevar a cabo medidas de presión que “ayuden” a la administración regional a tomar conciencia de la magnitud de este grave problema, del que parecen no querer enterarse por más que se lo recordemos.