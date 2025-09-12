Denuncian que la gestión de las ayudas por los incendios sitúa a Extremadura a la cola de España: no ha aprobado ninguna ayuda

UPA-UCE Extremadura denuncia que la gestión de los apoyos para los agricultores y ganaderos afectados por los incendios realizada por la Junta “ha sido la peor y la que lleva un mayor retraso en su tramitación”.En este sentido, destaca que, «a día de hoy, la Junta no ha aprobado ninguna ayuda ni tampoco se ha reunido con las organizaciones agrarias, al contrario que ha ocurrido en otras zonas como Galicia o Castilla y León, donde ya se han pagado algunas de ellas».

Los incendios que ha sufrido Extremadura en el mes de agosto han sido totalmente excepcionales por su peligrosidad. “Esto requería de una actuación urgente y adaptada a la gravedad de la situación, pero no ha sido así”, lamenta el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.

La organización agraria destaca que estos incendios han sido imparables y han quemado muchas miles de hectáreas, animales, colmenas, naves, etc. En definitiva, el modo de vida de muchas familias que viven del sector agrícola y ganadero.

UPA-UCE mantiene que esta situación excepcional se ha producido por dos causas: el cambio climático y por la desaparición de muchas explotaciones agrícolas y, sobre todo, ganaderas que durante los últimos años han tenido que cerrar por falta de rentabilidad y políticas erráticas, en muchos casos, incluso, contrarias a la actividad agraria de esas zonas.

DENUNCIAN QUE EXTREMADURA “ES LA ÚNICA COMUNIDAD AUTÓNOMA AFECTADA QUE NO HA APROBADO LAS AYUDAS, AL CONTRARIO QUE EN EL RESTO DE TERRITORIOS”

“Esto se ha reconocido por parte de todas las administraciones durante los incendios, pero hoy parece que se ha olvidado porque en Extremadura se hicieron anuncios y promesas que no se han cumplido. Además, ni siquiera la Junta se ha reunido con las organizaciones agrarias como representantes de los agricultores y ganaderos afectados por el fuego”, ha denunciado Huertas.

En esta línea, UPA-UCE denuncia que Extremadura es la única comunidad autónoma afectada que no ha aprobado las ayudas, al contrario que en el resto de territorios. Además, en el caso de Castilla y León ya se ha pagado a los afectados una ayuda básica de 5.500 euros por explotación.

Con respecto a las ayudas anunciadas en Extremadura, esta organización agraria ya avanza que no servirán para que los agricultores y ganaderos que lo han perdido todo puedan seguir adelante. “Es imposible que una explotación de cerezo o castaño pueda continuar con una ayuda de 3.000 euros por hectárea cuando la pérdida real para estos agricultores ronda los 30.000 euros en el cerezo y 20.000 euros en el castaño”, apunta Huertas.

Además, UPA-UCE denuncia que no se ha aprobado ningún apoyo para los ganaderos y la realidad es que la mayor parte de superficie quemada son pastos. “En Galicia y Castilla y León se han aprobado ayudas a la alimentación del ganado calculando 6 meses de alimentación y una ayuda adicional de 18 euros por hectárea de pastos”, apunta Huertas.

Por tanto, y teniendo en cuenta cómo se está gestionando esta tragedia en otros territorios, desde UPA-UCE insisten en que la Junta está a la cola en los apoyos para la recuperación de los incendios.

Esta organización agraria ha solicitado una reunión con la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, para que se les escuche y se atiendan sus peticiones. “De no ser así, saldremos a la calle porque no podemos consentir que estos incendios, que se han generado por el abandono del medio rural, generen ahora todavía más abandono”, han sentenciado desde UPA-UCE.