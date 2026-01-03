Denuncian que la aplicación de un nuevo tramo de caudales ecológicos provoca un nuevo recorte del trasvase Tajo-Segura de 2 hm3 a Almería

La diputada nacional del PP Maribel Sánchez Torregrosa ha denunciado este viernes 2 que el nuevo recorte del Trasvase Tajo-Segura, en vigor desde el 1 de enero, supondrá la pérdida de 2 hectómetros cúbicos para la provincia de Almería, afectando especialmente a las comarcas del Levante y el Almanzora.

En una rueda de prensa para hacer balance del año 2025 junto a otros legisladores populares, Torregrosa ha criticado que esta medida, derivada de la aplicación de un nuevo tramo de caudales ecológicos, implica una reducción total de 31 hectómetros cúbicos para la cuenca del Segura.

La dirigente popular ha calificado la decisión del Gobierno como un «golpe a la agricultura» ejecutado desde el «sectarismo ideológico» y ha recordado que ya se acumulan 27 recortes desde la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo.

Torregrosa ha alertado en un comunicado de la situación «extrema» de la provincia, señalando que el pantano de Cuevas del Almanzora se encuentra al 5,5 % de su capacidad, frente al 10,5 % registrado hace un año, un escenario agravado por la falta de aportes del trasvase del Negratín desde 2021.

Asimismo, ha lamentado la situación de la desaladora del Bajo Almanzora I, cuyas obras de reparación se iniciaron hace un mes pese a que la infraestructura quedó libre de arbitraje en 2019, y cuyo suministro no estará garantizado hasta 2027 según el Ministerio para la Transición Ecológica.