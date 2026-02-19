Denuncian que el presupuesto anual de la Comisión Europea para medidas fitosanitarias es de solo 8 millones de euros

LA UNIÓ Llauradora denuncia que el presupuesto anual de la Comisión Europea destinado a medidas fitosanitarias solo fue de 8 millones de euros en los dos últimos ejercicios conocidos -2023 y 2024-, de los cuales unos 6 millones, aproximadamente el 75% de esa cantidad, se asignó a plagas prioritarias. La organización ha pedido un aumento presupuestario y algunas clarificaciones sobre el listado de plagas prioritarias en la UE a través de un escrito dirigido al director general de la DG Sante, Bernard Van Goethem.

Sirva como ejemplo que la gestión del brote de Xylella fastidiosa (una plaga prioritaria) en la provincia de Alicante ha requerido de inversiones cercanas a los 7,5 millones de euros anuales, lo que pone de manifiesto la magnitud de los recursos necesarios para contener eficazmente este tipo de amenazas.

Para sectores como la citricultura -caracterizados por cultivos permanentes, elevada exposición al comercio internacional y gran sensibilidad a restricciones fitosanitarias-, la clasificación como plaga prioritaria constituye una herramienta esencial de prevención y no únicamente como reacción.

Asimismo, el reconocimiento como plaga prioritaria refuerza la base técnica y jurídica de la Unión Europea para justificar medidas adicionales de mitigación del riesgo frente a terceros países cuando sea necesario, contribuyendo a proteger la sanidad vegetal europea mediante un enfoque preventivo.

LA UNIÓ valora de forma positiva la confirmación de la DG Sante de que las plagas evaluadas continúen reguladas como plagas de cuarentena en la Unión y que se mantengan las actuales medidas de protección fitosanitaria.

No obstante, plantea algunas consideraciones adicionales porque si bien jurídicamente todas las plagas de cuarentena están sujetas a prohibición de introducción y a obligaciones de erradicación, la experiencia práctica demuestra que el estatus de plaga prioritaria conlleva diferencias sustanciales en términos de prevención, vigilancia y capacidad real de respuesta.

En particular, las plagas clasificadas como prioritarias implican programas de vigilancia anual obligatoria en todos los Estados miembros, elaboración de planes de contingencia específicos y ejercicios periódicos de simulación, acceso preferente a financiación de la Unión Europea para actividades de monitorización, erradicación e investigación, mayor coherencia y coordinación entre Estados miembros frente a amenazas transfronterizas. Por el contrario, en el caso de plagas de cuarentena no prioritarias la vigilancia se realiza con carácter plurianual, lo que puede retrasar la detección temprana.; las actuaciones dependen en mayor medida de los recursos nacionales, generando respuestas desiguales, la disponibilidad de financiación europea es limitada, lo que dificulta estrategias preventivas homogéneas.

Por todo ello, LA UNIÓ ha solicitado que en el proceso de actualización del listado de plagas prioritarias se mantengan aquellas que ya han demostrado un elevado impacto sobre la citricultura europea, tales como Candidatus Liberibacter spp. (HLB), Phyllosticta citricarpa, Thaumatotibia leucotreta y Xylella fastidiosa. Así mismo, que se evalúe favorablemente la inclusión como prioritarias de otras plagas relevantes para el sector, como Xanthomonas citri y determinadas moscas de la fruta no europeas, atendiendo a su riesgo agronómico y económico en la cuenca mediterránea.

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, considera que «estamos convencidos de que un enfoque preventivo sólido resulta bastante más eficaz y menos costoso que la gestión de crisis fitosanitarias una vez establecidas, especialmente en un mercado interior sin fronteras biológicas».

Peris indica que «el sector afronta una entrada constante de plagas y enfermedades derivada del comercio global, mientras que los protocolos de importación se revelan insuficientes y los controles fronterizos carecen de la eficacia necesaria. La investigación, los programas de control y los estudios orientados a intervenir y reducir pérdidas requieren así de una dotación presupuestaria considerablemente mayor que la actual».