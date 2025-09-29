Denuncian que el incendio de Guadalajara no se controla porque «ya han desactivado el 75% de las cuadrillas de extinción y gastado el presupuesto»

Tras una semana viendo cómo el incendio de Guadalajara asola la Peñalba de la Sierra, Unión de Castilla-La Mancha denuncia que «parece ser que INFOCAM ya había desactivado el 75% de las cuadrillas de extinción de incendios para que pasasen a la actividad de prevención. Esto ocurre porque GEACAM, en lugar de financiarse con los presupuestos generales de la Junta, lo hace a través de las partidas de los Programas de Desarrollo Rural, que no permiten destinar sus fondos a la extinción de incendios» Por eso, preguntan a la consejera «dónde están los cien millones de euros que anualmente cogen del PDR».

Asimismo, estacan que «a los grandes incendios que se han dado en media España durante este verano, se han enviado medios de extinción desde Castilla-La Mancha: maquinaria pesada, brigadas y medios aéreos. Y esto ha agotado el presupuesto destinado en la región a las labores de extinción».

En este sentido, desde la organización agraria se muestran muy críticos con esta medida de apoyo al señalar que «no importaba: había que hacerse los chulitos presumiendo de tener el mejor programa de extinción de incendios de España, ocultando que ese programa se financia con el dinero de agricultores y ganaderos que viene de Bruselas, y en cuyo cajón se mete la mano para financiar a la empresa que realiza las supuestas labores de prevención».

A este respecto, resaltan que «esta empresa, llamada GEACAM, es la misma a la que el grupo político VOX prometió realizar una auditoría forense que aún estamos esperando».

“EXIGEN QUE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y LA DE EXTINCIÓN SE FINANCIEN CON LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA, NO CON FONDOS DEL PDR”

Ante esta situación, desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de CLM preguntan a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, «qué han hecho ustedes con los cien millones de euros que anualmente cogen del PDR. Entre otras excusas, para no haber extinguido este incendio de Guadalajara que ya dura siete días, están poniendo la inexistencia de cortafuegos y caminos de acceso».

Para la organización, «creemos, desde este sindicato, que el dinero que toman es más que suficiente para realizar todas las infraestructuras necesarias en las zonas más montañosas que faciliten esos accesos. Y le exigimos que, en adelante, en lugar de dilapidar el presupuesto de Castilla-La Mancha para extinción de incendios mandando medios a otras comunidades, lo utilicen para el fin al que está destinado, que no es otro que evitar que nuestro monte se queme».

También le exigen que, «de aquí en adelante, tanto la política de prevención como la de extinción se financien con los presupuestos generales de la Junta, porque ya hemos visto que esto de quitarlo a agricultores y ganaderos para lo único que sirve es para empobrecer al sector agropecuario, pero no resulta efectivo para controlar el fuego».