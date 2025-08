Denuncian que el funcionamiento deficiente del programa informático de la Generalitat valenciana impide tramitar ayudas a jóvenes y nuevos agricultores

LA UNIÓ Llauradora ha expresado su malestar y preocupación por el funcionamiento deficiente de la aplicación informática PICASSA, mediante la cual se tienen que tramitar obligatoriamente los expedientes regulados por la Orden 9/2025, de 20 de junio, relativa a las ayudas al establecimiento de agricultores jóvenes y nuevos agricultores en el marco del Plan Estratégico de la PAC (Pepac) 2023-2027.

Ante esta situación, la organización solicita que se modifique la Resolución de convocatoria, de forma que el plazo de tres meses para presentar solicitudes empiece a contar a partir de la fecha en la que el programa PICASSA funcione correctamente y de manera estable.

Además, LA UNIÓ demanda que se permita la participación de todos los jóvenes incorporados desde la anterior convocatoria que cumplan los requisitos, dado que no han tenido la oportunidad de pedir la ayuda por falta de convocatorias anteriores y, en cualquier caso, a los que han cumplido los 24 meses de instalación antes de presentar una solicitud que no se les ha permitido tramitar. También, pide que se considere en el futuro una convocatoria permanente, que permita garantizar el acceso a esta línea de ayuda de manera más eficiente, continua y ajustada a la realidad del sector.

LA UNIÓ indica que, desde el momento de la apertura del plazo, la herramienta ha presentado numerosos errores técnicos, tanto a nivel funcional como en aspectos sensibles como los cálculos del producto y el margen bruto de los expedientes, hecho que ha impedido a los equipos técnicos y personal asesor llevar a cabo con normalidad el proceso de tramitación.

Entre los errores más relevantes, destacan dos que impiden presentar la solicitud. En primer lugar, calcula de forma errónea los márgenes brutos del necesario plan empresarial como consecuencia de un mal funcionamiento en las operaciones entre producto bruto y gastos variables, con incoherencias que afectan directamente los criterios de elegibilidad. Por otra parte, también tiene limitaciones graves a la hora de definir la situación inicial de la explotación, especialmente en los casos en que esta partía con ninguna superficie disponible. La aplicación no permite incorporar el compromiso de incorporación de superficie como mejora, como sí hacía la plataforma anterior.

A juicio de LA UNIÓ, las consecuencias son muy graves porque hay impedimentos para registrar solicitudes en casos de jóvenes que se encuentran próximos a cumplir o, ahora ya han cumplido, los 24 meses de instalación, hecho que les deja fuera de la convocatoria únicamente por razones imputables al sistema informático de la Conselleria de Agricultura.

Hay que tener en cuenta que la Resolución de 30 de junio de 2025 establece un plazo de tres meses para presentar las solicitudes y que finaliza el 7 de octubre. Aun así, en el mes de julio y en lo que llevamos de agosto, se ha visto gravemente afectado por la inoperatividad de la aplicación, y ahora entramos en periodo vacacional donde, como se sabe, la actividad administrativa se ralentiza mucho, tanto en las Oficinas Comarcales Agrarias de la Conselleria como en las entidades colaboradoras.

Además, hay que recordar que esta es la primera convocatoria publicada en cuatro años, lo cual supone una ventana de oportunidad muy esperada para muchos jóvenes que no han podido acceder a las ayudas de incorporación durante todo este periodo y, ahora, ya se ha perdido más de un mes para poder tramitar la ayuda.

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, señala que «desde nuestra organización estamos a disposición de la Conselleria de Agricultura para colaborar en la mejora de los procesos de gestión y apoyo a las personas jóvenes que quieren iniciar un proyecto agrario. Esperamos por tanto una respuesta y acción institucional acorde que permita reconducir esta situación». Peris afirma que «el conseller Miguel Barrachina ha hecho, a lo largo de julio, cinco actos vendiendo las bondades de estas ayudas cuando en realidad no se pueden tramitar por un problema en la plataforma informática. Repite como un mantra que el Consell ha puesto 29 millones de euros a disposición de los jóvenes que se quieren incorporar a la agricultura y ganadería, aunque realmente no pueden acceder a ellas. Si no resuelven el problema informático y amplían el plazo, tendremos un presupuesto con pocos agricultores y ganaderos incorporados».