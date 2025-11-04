Denuncian que Egipto se está convirtiendo en una gran amenaza para el sector hortofrutícola español dentro del mercado europeo

La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha denunciado que Egipto se ha convertido en una gran amenaza para la rentabilidad del sector hortofrutícola murciano y español. La importación de frutas y hortalizas de Egipto a la Unión Euroloea se rige principalmente por el Acuerdo de Asociación UE – Egipto, en vigor desde 2004, y un acuerdo específico sobre productos agrícolas que entró en vigor en junio del 2010. Las importaciones de frutas y hortalizas egipcias a Europa son limones, naranjas, mandarinas, cebollas, patatas, uva de mesa, etcétera y cada vez hay más voces que reclaman frenar estas importaciones.

Según ha explicado el presidente de ASAJA Murcia, Juan de Dios Hernández, «las exportaciones de frutas y hortalizas de Egipto no paran de incrementarse a la Unión Europea, y suponen un gran riesgo fitosanitario para nuestro sector, además de que cometen un importantísimo ‘dumping social’ y una feroz competencia desleal. Por ello, exigimos a la Unión Europea que intensifique los controles fitosanitarios a todos los productos egipcios que entran al espacio europeo, para evitar la entrada de enfermedades y plagas».

“ESTÁN ARREBATANDO NUESTRO LIDERAZGO COMERCIAL, SI REUNIR LAS EXIGENCIAS MÍNIMAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA»

Además, el secretario general de la organización, Alfonso Gálvez Caravaca, ha puntualizado que «estamos preocupados por esta invasión de importaciones hortofrutícolas egipcias al mercado europeo, que están arrebatando nuestro liderazgo comercial, si reunir las exigencias mínimas de calidad y seguridad alimentaria».

Dentro del mismo contexto, el máximo responsable de ASAJA Murcia también ha añadido que «exigimos a las autoridades europeas que paren la entrada de frutas y hortalizas de Egipto, ya que se está poniendo en peligro la competitividad y la rentabilidad de nuestras producciones. No podemos consentir por más tiempo que se abran las puertas de Europa a importaciones de terceros países sin ningún tipo de control fitosanitario y con unos costes de producción ínfimos en relación a los nuestros. Basta ya, esto no se puede permitir ni un día más».

Por otro lado, el líder de ASAJA Murcia añade que «la permisividad y los acuerdos comerciales que Europa lleva a cabo son muy dañinas. Están poniendo en grave riesgo a todo un sector productivo y social. El no analizar las consecuencias de dichos acuerdos tendrá consecuencias para nuestro sector y una forma de vida de miles de familias. Ellos y solamente ellos serán los responsables del abandono productor y su no retorno».