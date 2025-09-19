Denuncian que «con cerca del 70% de la uva ya en bodega, los viticultores continúan sin contar con contratos y sin conocer cuánto van a recibir»

ARAG-ASAJA ha advertido que, con cerca del 70% de la uva ya en bodega, «los viticultores continúan sin contar con contratos y sin conocer cuánto van a recibir por su cosecha», por lo que demanda «mayor responsabilidad a algunas bodegas, en beneficio de la DOCA Rioja y su estabilidad».

El último informe del Consejo Regulador remitido este mismo viernes 19 indica que ya se han vendimiado 92.593.915 kilos de uva de la DOC Rioja. Sin embargo, «muchos productores no saben qué van a recibir por el trabajo de toda una campaña y siguen sin contar con contratos porque tampoco han firmado contrato alguno con algunas bodegas. Una situación que genera aún más incertidumbre en una vendimia marcada por la reducción de rendimientos y altísimos costes de fitosanitarios aplicados para contener el ataque de mildiu», advierte la organización agraria.

Como ya hiciera al inicio de esta campaña, ARAG-ASAJA demanda «mayor responsabilidad a algunas bodegas, en beneficio de la DOCA Rioja y su estabilidad porque si los viticultores no obtienen rentabilidad en sus explotaciones la propia Denominación sufrirá las consecuencias».

Asimismo, lamentan que hablan de «una rentabilidad poco probable si se concretan los precios que algunas bodegas, las menos, han ofrecido a sus proveedores. Precios que están lejos de proporcionar la rentabilidad para que los agricultores continúen adelante con su explotación las próximas campañas».

“NO AGUANTAN MÁS: LAS PÉRDIDAS SUFRIDAS LA PASADA CAMPAÑA FUERON NOTABLES Y QUE SUPERARON MÁS DE 2.000 EUROS POR HECTÁREA DE VIÑA EN VASO»

ARAG-ASAJA recuerda que «los viticultores no podrán aguantar más y que de hecho muchos agricultores han decidido tirar la toalla ante los números rojos que arrojan sus explotaciones. Las pérdidas sufridas la pasada campaña fueron notables y que superaron más de 2.000 euros por hectárea de viña en vaso».

Este malestar se tradujo en acción de protesta que ARAG-ASAJA llevó a cabo en las inmediaciones de Grupo Rioja y Bodegas Familiares el pasado 5 de septiembre. Mediante la pegada de carteles en los que se podía leer: ‘Sin viticultores no hay Rioja y sin rentabilidad no habrá viticultores’, la organización interpeló a las grandes operadoras exigiendo una actitud en consonancia con la situación del sector.

De ello dependerá, en gran medida, las decisiones que puedan tomarse en el pleno en el que tendrán que aprobar los Presupuestos del Consejo Regulador para 2026.