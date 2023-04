Denuncian que en 2022 se cerraron 66 explotaciones de vacuno de leche al mes y con la amenaza de bajar el precio en origen la cifra se disparará

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha alertado de la difícil situación de los ganaderos de vacuno de leche, a la luz de los datos de 2022 y del avance del primer trimestre de 2023 y que podría desencadenar, de seguir así, en una situación de bajada de producción sin precedentes.La organización se hace eco del último informe de entregas lácteas publicado por el Fega, en el que se destaca que, durante 2022, han desaparecido 789 explotaciones: 66 explotaciones de vacuno de leche al mes.

La organización destaca que, de acuerdo con los datos disponibles de 2023, la situación no estaría mejorando, bajando la producción un 1,86% – en 2022 bajó un 2,11%-, situándose en 7,32 millones de toneladas, frente a los 7,48 millones producidos en 2021.

Unión de Uniones critica que las subidas de precio se han realizado demasiado tarde, cuando la falta de leche se hizo patente y se comenzaba a tener problemas de abastecimiento en algunos lineales.

A LOS COSTES DE PRODUCCIÓN YA ALTOS, SE LES SUMA LOS DERIVADOS DE LA SEQUÍA

Unión de Uniones señala que los costes de producción de los ganaderos de vacuno de leche continúan siendo altos. Además, este año hay que sumar una preocupación a mayores, la sequía y las heladas sufridas a principios de abril, que va a reducir considerablemente la cosecha y la alimentación disponible para el ganado.

«La veza prácticamente se ha perdido a consecuencia de las heladas de abril y la producción de forrajes previsiblemente se va a ver muy mermada ante la falta de agua», lamentan desde la organización

La organización alerta que si se producen bajadas de precio se desencadenará una situación de pérdida de activos, de leche, y lo peor de todo, de soberanía alimentaria, superando la pérdida de esas 66 explotaciones de vacuno de leche al mes que cerraron el pasado año.

En esta situación, son muchos los ganaderos los que han decidido sacrificar sus animales para carne y abandonar la producción de leche.

De hecho, según los datos del Ministerio, en marzo de 2023 se contaba con 25.642 vacas menos que el mismo mes del año pasado, continuando la progresiva reducción del censo a la que ha obligado la situación de elevados costes y precios de la leche insuficientes.

Asimismo, Unión de Uniones solicita a la administración competente que controle la trazabilidad de la leche y solicita un control exhaustivo del etiquetado de origen de los productos lácteos.

Por último, Unión de Uniones recuerda a todos los productores la obligatoriedad que tiene la industria de presentar la oferta de contrato un mes previo a la finalización o a la recogida de la leche, incumpliendo la ley si no lo hacen así. Desde la organización se recomienda a las explotaciones que no firmen en una fecha anterior, si no que indique la fecha en la que ha sido entregado la oferta y denunciar esta situación ante la AICA para que, al menos, quede constancia del reiterado incumplimiento de algunas industrias de la Ley.