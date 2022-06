Denuncian la presunta venta a pérdidas de carne de conejo de la empresa Upasa

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos denuncia cómo la venta a pérdidas parece seguir normalizada en el sector de la carne de conejo pese al anuncio, con bombo y platillo por parte del Ministerio de Agricultura, de su prohibición en la Ley de la Cadena Alimentaria, concretando la denuncia en la empresa Upasa.

Unión de Uniones señala que la empresa Upasa, estaría ofertando carne de conejo a un precio de 4,65 €/kg, lo que indica que presuntamente podría estar llevando a cabo esta mala praxis, ya que, según estima la organización, este precio se encuentra por debajo de los costes de producción, que se sitúa en estos momentos en torno a 4,78 €/Kg.

De confirmarse, supondría el incumplimiento de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en la medida en la que estaría destruyendo valor en la cadena alimentaria.

«Desde Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, venimos denunciando reiteradamente la utilización de productos alimentarios como productos reclamo, lanzando ofertas que incumplen la Ley de la Cadena Alimentaria, como en este caso ocurre con la carne de conejo» recalcan desde la organización profesional agraria.

«Estamos hartos, desde hace tiempo, de ver cómo estas situaciones, lejos de remitir o desaparecer, se mantienen sin que desde la administración competente se pongan medios suficientes para evitarlo, relegando así a la Ley de la cadena alimentaria a un texto carente de ese poder que desde la Administración le daban a bombo y platillo cuando se aprobó».

Ante esta situación, que se podría estar produciendo con más asiduidad ante el escenario de incremento de costes, la organización reclama al Ministerio que ejerza el papel que le encomienda la Ley y se ponga manos a la obra para perseguir y denunciar estas prácticas de forma eficaz.

Respecto a la oferta de Upasa, Unión de Uniones indica que trabajará para facilitar a la AICA de cuanta información disponga para que se inicie el expediente sancionador a esta empresa en caso de que se demuestre que ha llevado a cabo una práctica ilícita.

CULPA AL MAPA POR UNA LEY QUE NO HACE CUMPLIR NI PONE EN MARCHA EN SU TOTALIDAD

Asimismo, recalca que es la pasividad e inacción del Ministerio de Agricultura lo que está permitiendo que eslabones superiores de la cadena sigan llevando a cabo prácticas que debilitan al sector productor.

En este sentido Unión de Uniones insta al Ministerio que tenga la voluntad para desarrollar, en la mayor brevedad posible, los aspectos que aún no se han puesto en marcha de la Ley de la Cadena, e insiste en que la situación denunciada se torna mucho más grave y vergonzosa en el momento actual, en la que los costes de producción para los productores de carne de conejo, y para el resto de sectores agrarios y ganaderos, se han multiplicado exponencialmente debido a la coyuntura internacional.

Asimismo, la organización sigue reclamando al Ministerio para que dote a la AICA de medios suficientes para perseguir estas prácticas, y paralelamente, aplicar un régimen sancionador ágil y eficaz, de manera que las sanciones que se propongan se hagan efectivas y sean realmente disuasorias.

Por último, Unión de Uniones recuerda al Gobierno que las leyes están para cumplirse, por lo que no descartan ningún tipo de acción para seguir insistiendo en que el BOE, si no va acompañado de intención política, no es más que papel mojado, como ocurre lamentablemente con la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria.