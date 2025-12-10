Desde Unión de Campesinos de Segovia-UCCL sospechan que «hay miembros de la lonja que están aprovechando una coyuntura concreta para hacer su agosto particular en invierno, coyuntura generada por la irrupción de un foco de peste porcina en Cataluña, que está totalmente controlado y perimetrado a 700 kilómetros de Segovia».

“INSTAMOS A QUE EN LA REUNIÓN DE MAÑANA, SE TENGA MUY CLARA LA FUNCIÓN DE LA LONJA, QUE EN NINGÚN CASO DEBE ATENDER A CRITERIOS ESPECULATIVOS O DE OTRA ÍNDOLE»

Esta actitud, que reprueban totalmente, no tiene justificación alguna en estos momentos, y está produciendo un daño enorme en los productores de cochinillo «sin justificación real alguna, en una época en la que debería ser al contrario, como se ha podido ver, por ejemplo, este mismo fin de semana, en el que hemos visto como miles de turistas llegados desde todos los puntos de España, venían a Segovia a degustar alguna de las estrellas de nuestra gastronomía, como lo es sin duda el cochinillo».

Desde Unión de Campesinos de Segovia-UCCL apelan a la responsabilidad de los componentes de la lonja de Segovia, concretamente de la parte industrial, «e instamos a que en la reunión de mañana, se tenga muy clara la función de la lonja, que en ningún caso debe atender a criterios especulativos o de otra índole».

Por todo ello, en primer lugar, peiden que se restablezca la situación injusta que se produjo en la semana anterior con el cochinillo, y en segundo lugar, se acuerden unas cotizaciones acordes a la realidad del mercado en estos momentos, «que como todo el mundo sabe, es de escasez de producto para abastecer la creciente demanda existente en estas fechas y, por lo tanto, lo que corresponde mañana es subir las cotizaciones».