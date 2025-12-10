La Unión de Campesinos de Segovia-UCCL ha denunciado la actitud de la lonja de Segovia, «que está aprovechando una coyuntura concreta, que nada tiene que ver con el mercado, para bajar los precios del cochinillo» Desde esta organización, «no entendemos los movimientos de precios realizado en la última semana por la lonja de Segovia para el porcino, tirando a la baja en las cotizaciones de todos los segmentos del sector, incluido el cochinillo de Segovia».
Para la UCCL, «es incomprensible, y del todo intolerable, que se estén produciendo bajadas cuando se trata precisamente de la época del año en que la tendencia histórica es justamente la contraria, tratándose del momento en el que las cotizaciones son más elevadas en el caso del cochinillo, que se puede decir que ‘salvan el año”’ por las ventas de estas fechas, precisamente por el gran aumento de la demanda, que en estos momentos no puede ser satisfecho por la oferta existente».
Desde Unión de Campesinos de Segovia-UCCL sospechan que «hay miembros de la lonja que están aprovechando una coyuntura concreta para hacer su agosto particular en invierno, coyuntura generada por la irrupción de un foco de peste porcina en Cataluña, que está totalmente controlado y perimetrado a 700 kilómetros de Segovia».
“INSTAMOS A QUE EN LA REUNIÓN DE MAÑANA, SE TENGA MUY CLARA LA FUNCIÓN DE LA LONJA, QUE EN NINGÚN CASO DEBE ATENDER A CRITERIOS ESPECULATIVOS O DE OTRA ÍNDOLE»
Esta actitud, que reprueban totalmente, no tiene justificación alguna en estos momentos, y está produciendo un daño enorme en los productores de cochinillo «sin justificación real alguna, en una época en la que debería ser al contrario, como se ha podido ver, por ejemplo, este mismo fin de semana, en el que hemos visto como miles de turistas llegados desde todos los puntos de España, venían a Segovia a degustar alguna de las estrellas de nuestra gastronomía, como lo es sin duda el cochinillo».
Desde Unión de Campesinos de Segovia-UCCL apelan a la responsabilidad de los componentes de la lonja de Segovia, concretamente de la parte industrial, «e instamos a que en la reunión de mañana, se tenga muy clara la función de la lonja, que en ningún caso debe atender a criterios especulativos o de otra índole».
Por todo ello, en primer lugar, peiden que se restablezca la situación injusta que se produjo en la semana anterior con el cochinillo, y en segundo lugar, se acuerden unas cotizaciones acordes a la realidad del mercado en estos momentos, «que como todo el mundo sabe, es de escasez de producto para abastecer la creciente demanda existente en estas fechas y, por lo tanto, lo que corresponde mañana es subir las cotizaciones».