Denuncian el incumplimiento del Gobierno de Emiliano García-Page de abonar los pagos aprobados a los jóvenes agricultores

Unión de Uniones de Castilla-La Manchaha denunciado que el Gobierno de Emiliano García-Page «vuelve a incumplir los compromisos adquiridos con los jóvenes agricultores de Castilla-La Mancha. Muchos de los jóvenes que se incorporaron al sector agrario en 2024 —y que recibieron en marzo de 2025 una resolución aprobatoria— continúan sin percibir el 60% de la ayuda comprometida para este año, a pesar de que así lo establecía expresamente dicha resolución».

Para la organización agraria, «este retraso se suma a la ya delicada situación financiera que afrontan estos nuevos profesionales, que deben asumir intereses bancarios y renegociar deudas mientras la Junta de Comunidades sigue sin efectuar los pagos. El inicio de una actividad agrícola exige fuertes inversiones en maquinaria, insumos e infraestructura, por lo que cualquier demora en las ayudas pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones», advierten.

Uno de los motivos principales de este incumplimiento es, en su opinión, la decisión del Gobierno regional de destinar una parte sustancial del Programa de Desarrollo Rural (PDR) a la empresa pública GEACAM, lo que deja a la Consejería de Agricultura de forma crónica con alta crónica de fondos para atender otras líneas esenciales.

Asimismo, denuncian que «a ello se suma la obligación de la Junta de aportar el 18,90% de recursos propios para estas ayudas. Castilla-La Mancha es una de las comunidades con mayor endeudamiento público per cápita en España, y el Ejecutivo autonómico, acostumbrado a prometer más de lo que puede cumplir, vuelve a demostrar su incapacidad para cofinanciar la parte que le corresponde. Cuando el Gobierno regional solicitó a Bruselas los fondos del nuevo PDR, ya sabía que asumía ese compromiso financiero».

Para la Unión CLM, «la falta de previsión, o la decisión deliberada de priorizar a GEACAM frente a las necesidades reales del sector agrario, se ha convertido en una de las principales causas del actual retraso en los pagos. Mientras tanto, los jóvenes agricultores siguen esperando un dinero que les permitiría cancelar deudas, evitar intereses y avanzar en sus proyectos».

Por todo ello, la organización agraria destaca que «exigimos al presidente García-Page que cumpla con su palabra y con sus obligaciones. ¡Pague, señor Page!».