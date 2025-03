Denuncian el imparable ataque de plagas en cítricos, la falta de fitosanitarios para combatirlos y la amenaza de arranque de cultivos

El presidente de ASAJA Murcia, Juan de Dios Hernández, ha subrayado que “el ataque de plagas en los cítricos es imparable, árboles con las hojas retorcidas con síntomas de asfixia, brotes nuevos del árbol secos, ramas secas, en la fecha que estamos no hay prácticamente flor de azahar, y la que hay la flor no se abre por la asfixia del trips. El ácaro en las hojas ya recubre el cien por cien de la misma, la araña roja a posteriori ya se encargará de estropear la calidad de la poca producción que vamos a tener en la próxima campaña la producción de cítricos, que se verá muy mermada en cuanto a toneladas. Si no conseguimos fitosanitarios para combatir esta pandemia de plagas nos veremos abocados a abandonar esta honorable forma de vida», sentencia.

Además, añade que “desde esta organización agraria seguimos reiterando nuestra preocupación ante una plaga invisible, una plaga que se detecta cuando vemos que la planta se encoge, no brota, la floración es pobre y sin posibilidad de cuaje. Es de máxima urgencia poner freno al avance de la misma, ya que sino se hace, vamos a tener a corto y medio plazo el arranque de nuestras plantaciones y el abandono”.

El máximo responsable de ASAJA Murcia resalta que “las consecuencias de abrir puertas a otros países productores de cítricos, ya están aquí y han venido para quedarse. Es una necesidad imperativa se pongan en marcha medidas correctoras , productos fitosanitarios eficientes encaminados a erradicar esta feroz y destructiva plaga”.

“Exigimos a la administración medidas excepcionales. Más controles en aduanas y así poder controlar la entrada de nuevas plagas que tanto daño nos están haciendo”, apunta el titula de ASAJA Murcia.

ACUERDO UE-MERCOSUR: EXPOSICIÓN A NUEVAS PLAGAS

Además, puntualiza que “es importante destacar que con el acuerdo UE-Mercosur tendremos más presencia de productos de otros países productores y eso nos dejará en una exposición muy peligrosa a la entrada de nuevas plagas o pandemias que afectarán gravemente nuestra actividad productiva”.

“La Unión Europea es muy responsable de la situación en la que nos encontramos en estos momentos. No se pueden aplicar reglamentos sin previamente analizar las consecuencias. E incluso sin vertebrar sistemas de compensación cuando se nos genera un grave perjuicio a las decisiones que allí se toman”, destaca el portavoz de ASAJA.

Además, el portavoz de ASAJA Murcia señala contundentemente que “Europa tiene que imponer controles que se hagan en origen de estos países, puesto que cuando los hacemos aquí ya es tarde y ya hemos metido las plagas en nuestro territorio”.