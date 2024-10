Denuncian el envío de miles de incidencias en la PAC a pocos días del pago del anticipo que pueden retrasar su cobro

Desde la Asociación Aragón es Ganadería y Agricultura (AEGA) han mostrado su «malestar e indignación por el reciente envío de miles de incidencias en la PAC a agricultores y ganaderos aragoneses, a pocos días que se haga efectivo el pago anticipado de las mismas», lo que puede provocar un retraso en el cobro de las mismas.

Estas incidencias, comunicadas el día 11 de octubre, están siendo un quebradero de cabeza para los agricultores que las han recibido, no sabiendo en qué lugar se queda su situación respecto al adelanto de la PAC. «Un adelanto que ya llega tarde, porque a partir del 16 de octubre se podría llevar a cabo, y a día de hoy, la fecha podría demorarse más de 20 días para aquellos beneficiarios que no tengan notificación», según señala la asociación.

Por lo visto, esta situación podría deberse a un problema informático, «algo que, tristemente, parece ser tónica general en el departamento de agricultura de Aragón».

Por eso, desde AEGA, instan al Gobierno de Aragón a subsanar los errores de notificaciones en estas incidencias en la PAC «que son causa de una mala gestión interna y que no generen un problema en el adelanto de las ayudas a ningún agricultor y ganadero, siendo conocedores que el plazo se va a demorar como viene siendo habitual desde hace años, con el perjuicio que supone no tener liquidez en un año de sequía extrema, de la que las ayudas todavía no se han abonado, siendo además, una cantidad irrisoria (7 millones) si las comparamos con las que han aprobado en regiones vecinas como Cataluña (70 millones de euros) o Valencia (17 millones)».