Denuncian el «engaño manifiesto» de Agroseguro en las valoraciones de la sequía en pasto

APAG Extremadura Asaja ha denunciado el «engaño manifiesto» de Agroseguro en las valoraciones sobre la sequía en pastos del pasado mes de marzo y que se aleja mucho de la realidad del campo extremeño y la falta de lluvias que se ha sufrido en ese periodo.

Según el presidente de la organización agraria, Juan Metidieri, los datos del sistema nacional de medición «no tienen nada que ver con la situación real», perjudicando a los ganaderos y a las coberturas que tienen en caso de falta de precipitaciones, «lo que es un engaño manifiesto que, además, cuenta con la connivencia y la bendición del ministerio de Agricultura, todo para pagar menos y recaudar más de los ganaderos».

Metidieri también ha criticado la nueva metodología de Agroseguro para ofrecer los resultados, que en vez de ir a mejor va a peor. Y es que, según ha explicado el dirigente agrario, antes se daban las previsiones con un margen de 10 días y ahora se están dando con un periodo de un mes y medio de diferencia sobre el periodo examinado, lo que genera mayor indefensión, además de intentar buscar despistar al ganadero por la lejanía temporal.

En pleno siglo XXI, inmersos en la sociedad de la información y con todo funcionando casi en tiempo real, tenemos a Agroseguro que te ofrece sus resultados con un mes y medio de retraso, algo que, como mínimo, es llamativo. De hecho, se acaban de conocer los datos de las tres decenas del mes de marzo que, según Agroseguro muestran unas condiciones que son «superiores a la media» en índices de vegetación, cuando ha sido un mes muy seco.

APAG Extremadura Asaja ha advertido: «si no hay correcciones a la forma de valorar de Agroseguro y una solución, se invitará a todos los ganaderos a que no sean partícipes de esta pantomima, en la que siempre se engaña a los mismos». Ya estamos cansados de ser los mismos los que pagamos los platos rotos y de tener unos seguros siempre dispuestos a cobrar y no reconociendo los siniestros reales, como la falta de precipitaciones de la segunda quincena de febrero y el mes de marzo, ha concluido Metidieri.