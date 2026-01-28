Denuncian el deficiente funcionamiento de la aplicación telemática Módulo Ganadero y la falta de alternativas a sus constantes errores

La Asociación de Ganaderos 19 de Abril ha denunciado «el deficiente funcionamiento de la aplicación telemática Módulo Ganadero, utilizada para la gestión de trámites obligatorios como identificación, movimientos de animales, entradas, salidas y otras comunicaciones administrativas esenciales para las explotaciones ganaderas», hasta el punto de les ha llevado a trasladar una queja a la Dirección General, poniendo en su conocimiento los problemas continuos que presenta esta herramienta y las graves consecuencias que tiene para los ganaderos.

Para la organización, de forma muy frecuente, esta aplicación sufre caídas del sistema y fallos de funcionamiento, que impide a los ganaderos realizar los trámites que tienen legalmente establecidos. Esta situación dificulta el cumplimiento de sus obligaciones administrativas por causas totalmente ajenas a su voluntad.

Estos fallos se producen con frecuencia durante los fines de semana, como ha ocurrido este último, precisamente cuando muchos ganaderos aprovechan para dedicar tiempo al papeleo. La situación es especialmente grave para las personas jurídicas, sociedades, cooperativas, comunidades de bienes, etc., que están obligadas por ley a realizar todos sus trámites exclusivamente por vía telemática.

En este sentido, advierten de que «cuando el Módulo Ganadero no funciona, no existe ninguna alternativa, ya que no pueden acudir a la Unidad Veterinaria para solicitar un movimiento, una entrada o cualquier otro trámite. Simplemente, no pueden hacer nada. Además, estos problemas técnicos pueden provocar incumplimientos de plazos en trámites que tienen fechas límite concretas, ya que cuando el ganadero intenta realizarlos se encuentra con la imposibilidad material de hacerlo.

Desde la Asociación de Ganaderos 19 de Abril piden que se adopten medidas inmediatas para subsanar de manera eficaz estos problemas técnicos, garantizando un funcionamiento estable y continuo de todos los trámites electrónicos y en especial de la herramienta Módulo Ganadero.