Denuncian cuatro robos de cobre en instalaciones de riego de L’Horta Sud: exigen más vigilancia en los campos y centros de recepción de este material

El incremento del 25% del precio del cobre en el último año está disparando los robos de este material, que se ceban, entre otros ámbitos, en el campo. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia cuatro asaltos solo en un mes a instalaciones de riego de L’Horta Sud, con un mismo denominador común: los ladrones mostraron un especial interés por extraer los cables de cobre contenidos en los centros de transformación, cuadros de mandos, bombas hidráulicas y otros equipos eléctricos.

El último robo tuvo lugar esta semana en el sector IV del Canal Júcar-Turia, en el término de Picassent. Los agricultores se encontraron por la mañana las puertas forzadas, algunas instalaciones desmontadas y desparramadas por el suelo, cables cortados y todos los equipos inutilizados. A los daños económicos que se sitúan en torno a los 60.000 euros, se suma la incertidumbre generada por la imposibilidad de regar cientos de parcelas hasta que se reparen las instalaciones.

Los otros asaltos tuvieron lugar en otro de los sectores del Canal Júcar-Turia y en dos motores de riego situados a varios kilómetros de distancia. La cercanía entre los cuatro robos y la coincidencia en tan poco periodo de tiempo sugiere que podría tratarse de la misma banda organizada, la cual demuestra amplios conocimientos en instalaciones con alto riesgo de electrocutarse.

Ante la oleada de robos en el sector agrario, AVA-ASAJA solicita al Delegado del Gobierno de la Comunitat Valenciana, el recién nombrado Roger Llanes, que intensifique la vigilancia en los campos y en los centros de recepción de mercancía potencialmente sustraída y otras posibles vías del mercado negro del cobre.

Asimismo, la asociación reitera la aplicación efectiva en el medio rural de la ley de multirreincidencia a fin de endurecer las penas por hurtos en explotaciones agrarias y, en este sentido, exige medios adecuados y coordinación entre los cuerpos de seguridad y justicia.