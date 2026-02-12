Denuncian a la AICA una posible distorsión en los precios del aceite: la producción cae entre un 20 y un 35% y los precios en origen un 20% en dos meses

ASAJA Córdoba ha presentado una denuncia formal ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), ante la existencia de indicios claros de una posible distorsión en la formación de los precios en origen del aceite de oliva durante la campaña 2025/2026 pasando en prácticamente dos meses de 5,22 €/kg el 16 de noviembre de 2025 a 4,33 €/kg el 9 de febrero de 2026.

La organización agraria considera que la actual evolución del mercado «podría estar vulnerando el espíritu y los principios fundamentales» de la Ley de la Cadena Alimentaria, modificada por la Ley 16/2021, cuyo objetivo es garantizar una distribución sostenible del valor añadido entre todos los eslabones de la cadena.

ASAJA Córdoba denuncia que “la campaña está marcada por una reducción excepcional de la producción”. Desde noviembre de 2025, las lluvias persistentes en Andalucía —principal zona productora mundial— han provocado la imposibilidad de recolectar en amplias zonas, pérdidas de aceituna en el suelo y rendimientos anormalmente bajos.

En la provincia de Córdoba, ASAJA estima una reducción del 35% respecto a la previsión inicial del ministerio. A nivel nacional, la producción podría situarse en torno un 20% menos de lo estimado inicialmente, mientras que la producción mundial también se prevé inferior a la campaña anterior.

Sin embargo, y de forma contradictoria a cualquier lógica económica básica, los precios en origen han registrado una caída cercana al 20%, pasando de 5,22 €/kg el 16 de noviembre de 2025 a 4,33 €/kg el 9 de febrero de 2026. Para ASAJA Córdoba, “una reducción de la oferta del 20–35% no puede traducirse en una bajada de precios de esa magnitud sin la existencia de factores distorsionadores”.

La organización agraria considera que los hechos podrían estar relacionados con posibles infracciones del artículo 3 de dicha ley, relativo a los principios de transparencia, equilibrio y buena fe en la cadena alimentaria; artículo 4, sobre prácticas comerciales desleales, incluyendo la alteración artificial de precios o la generación de expectativas de mercado no justificadas y artículo 9, que establece que el precio debe cubrir los costes efectivos de producción y basarse en criterios objetivos y verificables.

ASAJA Córdoba advierte de que “la actual situación está perjudicando gravemente al eslabón productor y pone en riesgo la viabilidad económica del olivar, especialmente del olivar tradicional”.

INVESTIGACIÓN URGENTE

En este sentido y considerando que se está produciendo “una caída de precios injustificada” y una posible alteración artificial del mercado, ASAJA Córdoba ha solicitado a la AICA la apertura de una investigación oficial sobre la formación de precios del aceite de oliva en origen durante la campaña 2025/2026.

Igualmente, pide la identificación de posibles operadores o prácticas que estén generando distorsiones contrarias a la normativa, la adopción de medidas correctoras y, en su caso, sancionadoras, así como la publicación de conclusiones que aporten transparencia y garanticen precios justos para los agricultores.

ASAJA Córdoba insta a la AICA a actuar con la máxima diligencia y firmeza ante una situación que compromete la sostenibilidad del sector y el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria.