Denuncia desde COAG: acusa a Mercadona de vender tomate marroquí ‘disfrazado’ de español en plena campaña nacional

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado que se está vendiendo tomate marroquí ‘disfrazado’ de español, en concreto de tomate cherry de importación, en la principal cadena de supermercados en España, Mercadona, haciendo competencia a la producción estatal.

«En plena campaña de tomate cherry de nuestras zonas de producción, Mercadona pone a la venta en sus lineales producto originario de Marruecos, comercializado por una empresa española con producción en este país, que parece que juega a engañar a los consumidores con su envasado. Mientras el nombre de la empresa, Campos de Granada, aparece muy reconocible en el envase, el origen del producto queda menos visible y disfrazado, provocando la confusión en las personas consumidoras», aseguran desde la organización agraria.

“Es un claro ejemplo de deslocalización de la producción en el que, además, se juega con la confianza de quien se acerca a comprar al lineal de un supermercado”, ha señalado Miguel Monferrer, secretario provincial de COAG Granada.

“SE TRATA DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES QUE APARTAN LA MIRADA SOBRE NUESTRO CAMPO Y LA PONEN EN LA RENTABILIDAD A COSTA DEL TEJIDO PRODUCTIVO ESTATAL”

“Mientras tomateros y tomateras hacemos un constante esfuerzo por proporcionar producto de calidad, las empresas de la distribución y de la comercialización ponen el foco en su rentabilidad y olvidan a los productores y a los consumidores”.

La empresa Fulgencio Spa, ahora denominada Campos de Granada SAT, lleva alrededor de 20 años produciendo tomate y otros productos en Marruecos, en una clara apuesta por la deslocalización con incrementos de superficie e inversiones en este país. La empresa, que reconoce en su página web que recibe fondos europeos, está comercializando estos productos en los supermercados españoles y, en este caso, Mercadona vende tomates cherry rojo y negro.

“No se trata de un momento de campaña en el que no haya producto de cercanía, en cantidad, calidad y precios adecuados, sino de estrategias empresariales que apartan la mirada sobre nuestro campo y la ponen en la rentabilidad a costa del tejido productivo estatal”, ha puntualizado Monferrer.