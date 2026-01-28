DemoCitrus reúne a 450 profesionales para impulsar la innovación en el sector de los cítricos para una gestión más eficiente y sostenible

El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica ( Ifapa), Agromillora y la Cámara de Comercio de Sevilla han reunido a Sevilla a más de 450 profesionales del sector de los cítricos en torno a DemoCitrus, un evento para dar a conocer tecnologías innovadoras en la gestión eficiente y sostenible de las plantaciones de cítricos.

Esta tercera edición de la actividad, que desarrolla conferencias, charlas técnicas y mesas redondas en el Espacio Exploraterra – Nao Victoria de Sevilla, y demostraciones prácticas en campo durante la jornada de mañana en las instalaciones del centro Ifapa Las Torres (Alcalá del Río), acoge a productores, técnicos, investigadores y expertos del sector citrícola a nivel nacional e internacional.

En concreto, el evento ha sido inaugurado esta mañana por el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez; la presidenta del IFAPA, Marta Bosquet; el CEO de Agromillora, Jordi Mateu; el gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Salvador Fernández; y la delegada de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, Evelina Rincón.

Las conferencias especializadas y ponencias de transferencia del conocimiento que se desarrollan en DemoCitrus buscan ofrecer a los asistentes una visión integral de las soluciones más innovadoras que impulsan la competitividad en el sector citrícola. Así, además de analizar desde diferentes enfoques los principales retos y oportunidades de la citricultura actual, la cita se configura también como una oportunidad para el networking entre los profesionales con la participación de numerosas empresas del sector.

En este sentido, durante la primera sesión del evento las ponencias técnicas y mesas redondas de expertos han tratado temáticas como la mejora genética, el análisis del contexto actual y desafíos del sector citrícola, los modelos de intensificación en el cultivo de los cítricos o los avances tecnológicos y las soluciones innovadoras en el sector.

Por la tarde, además de continuar con conferencias sobre el papel de los cítricos como alimento saludable y su vinculación con la gastronomía, actividades en las que participan profesionales del ámbito agroalimentario y culinario, el programa de DemoCitrus también contempla varias rutas turísticas en torno a la vinculación histórica de la naranja y Sevilla.

La jornada del jueves 29, que se celebra en el centro IFAPA Las Torres, acoge por su parte una demostración práctica de tecnologías en campo en la que los asistentes pueden observar en funcionamiento diferentes equipos y soluciones relacionadas con los equipos de pulverización, la poda mecánica, los drones agrícolas, el manejo del suelo, la sensorización y la recolección mecanizada y robotizada.

UNA APUESTA POR LA INNOVACIÓN EN CÍTRICOS

Esta tercera edición de DemoCitrus se consolida como un espacio de encuentro para conocer de primera mano las herramientas técnicas y las tecnológicas que permitirán afrontar desafíos del sector como la escasez de mano de obra, el incremento de costes, el cambio climático o las exigencias en sostenibilidad.

En este sentido, la mecanización, la digitalización y la innovación en sistemas de producción se presentan como desarrollos clave para garantizar la competitividad y viabilidad de las explotaciones citrícolas en el futuro, según los expertos participantes en la actividad.

El programa completo de ponentes, mesas redondas y demostraciones en campo de DemoCitrus 2026 está disponible online para su consulta desde la página web www.democitricos.com