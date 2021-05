Demandan al Gobierno madrileño protección física y jurídica para los perros pastores, especialmente mastines porque no son mascotas

La Unión de Ganaderos, Agricultores y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA) ha solicitado a la Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, Paloma Martin Martín, que en la elaboración del nuevo reglamento por el que se desarrolla la ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid se excluya a los perros pastores que sean empleados con fines de manejo y custodia para el desarrollo de la actividad ganadera, especialmente los mastines.



La Organización considera que la normativa que se está preparando no tiene en cuenta la especial consideración que deben tener los perros pastores.

Ante las denuncias que están atendiendo sus servicios jurídicos, UGAMA opina que “es absurdo, por ejemplo, que un mastín, que está para proteger al ganado de depredadores tan poderosos como los lobos, haya que llevarlos atados y con bozal”. Los ganaderos denuncian otras incoherencias que se observan en la regulación, fruto del desconocimiento del sector ganadero desde el que se ha elaborado y la falta de consulta a los interesados.

“El problema está en que no diferencia entre lo que son mascotas y lo que son animales que nos ayudan en nuestro trabajo”, expresan desde la organización, recordando que son las propias administraciones las que recomiendan el uso de perros pastores para prevenir ataques a la ganadería.

UGAMA reclama, por lo tanto, que no se apliquen algunas obligaciones,que si pueden ser adecuadas para los animales de compañía, pero no para un perro ganadero. Esto sucede conla prohibición de circular por vías públicas sin acompañamiento de personas, que supone una infraccióngrave. “En nuestro trabajo circulamos por cañadas o vías pecuarias, que son vías públicas, y nuestros perros no puede ir a los pies del pastor, sino que tiene que estar pendientes del rebaño para conducirlo con seguridad para todos”, explican.

Cabe recordar que la Asociación Nacional de Rehalas, también ha criticado a la Junta andaluza con su Ley de Protección Animal para dejarle claro que se equivoca porque «los perros de rehala no son animales de compañía ni mascotas».