Rubén Villanueva / Periodista. Responsable de Comunicación de COAG y Jefe de Prensa del Foro DATAGRI

Durante décadas, el marketing agroalimentario en España ha operado bajo un dogma inamovible: el productor produce y la gran distribución marca las reglas. Para llegar al consumidor final, una marca agroalimentaria tenía que asumir presupuestos millonarios en publicidad tradicional o ceder su margen negociando a la baja por un hueco en el lineal.

Hoy, esa barrera de entrada se está desmoronando gracias a una tendencia nacida en Estados Unidos que ya tiene casos de éxito rotundos en el campo español: el Founder-Led Marketing (marketing liderado por el fundador).

¿QUÉ ES EXACTAMENTE EL FOUNDER-LED MARKETING?

En el ecosistema emprendedor estadounidense (impulsado por referentes como Gary Vaynerchuk o marcas disruptivas de consumo masivo), se demostró hace años que las personas confían en personas, no en logotipos. Los algoritmos de las plataformas actuales penalizan el contenido corporativo pulido y premian la autenticidad, la fricción real y la narrativa en primera persona.

En lugar de esconder al creador detrás de un departamento de comunicación, el fundador se convierte en el principal canal de distribución, adquisición y confianza de la compañía.

DE LOS PIONEROS EN X AL FENÓMENO VIRAL EN TIKTOK: DOS CASOS ESPAÑOLES

En el sector agroalimentario español tenemos dos ejemplos magistrales de cómo monetizar la marca personal del productor sin intermediarios:

El pionero de la comunidad y la escasez: Tomy Rohde en X Mucho antes de que el vídeo vertical dominara el algoritmo, el agricultor cordobés Fernando Giraldo (@Tomy_Rohde) demostró en X (antes Twitter) el poder económico de la cercanía radical. Sin invertir un euro en publicidad ni en posicionamiento SEO, documentando con humor ácido el día a día de su finca en La Carlota, logró crear una comunidad fiel que agotaba su producción de AOVE (El Aceite de Tom) a través de un simple correo electrónico. Transformó un producto commodity (el aceite de oliva) en un bien deseado por pura afinidad con el productor. La industrialización de la atención: Josep Casas en TikTok Llevando este concepto a la era del vídeo de alta retención, Josep Casas (fundador de EuroPistachios y la marca de crema Tacho) adaptó los códigos de edición dinámica estadounidenses al campo español. Con un gancho repetitivo («Soy Josep y planto pistachos»), cortes secos y una narrativa directa desde la tierra hasta la fábrica, ha demostrado que un agricultor puede competir por la atención masiva de tú a tú con cualquier multinacional del gran consumo, convirtiendo millones de reproducciones en ventas directas en canal digital (como TikTok Shop).

LA VERDADERA DISRUPCIÓN: DEL MUNDO ONLINE AL PODER DE NEGOCIACIÓN OFFLINE

El error más común en la industria agroalimentaria es pensar que esta estrategia solo sirve para vender cajas por internet (D2C). La verdadera revolución ocurre cuando esa notoriedad digital cruza al mundo físico (offline):

De pedir sitio a generar demanda: Cuando una marca agroalimentaria acude a negociar con una cadena de distribución o un distribuidor tradicional sin notoriedad, es un proveedor más peleando por precio. Cuando acude respaldada por una marca personal con millones de impactos y una comunidad que pide el producto por su nombre, la relación de fuerza se invierte . El comprador sabe que el producto ya tiene rotación garantizada antes de entrar en tienda.

Cuando una marca agroalimentaria acude a negociar con una cadena de distribución o un distribuidor tradicional sin notoriedad, es un proveedor más peleando por precio. Cuando acude respaldada por una marca personal con millones de impactos y una comunidad que pide el producto por su nombre, . El comprador sabe que el producto ya tiene rotación garantizada antes de entrar en tienda. Defensa del margen frente a la marca blanca: En un entorno dominado por la marca de distribución (MDD), la historia y el rostro del productor son el único escudo real contra la guerra de precios. El consumidor no compra un tarro de crema de pistacho o una botella de AOVE; compra el proyecto de Josep o de Tomy.

En un entorno dominado por la marca de distribución (MDD), la historia y el rostro del productor son el único escudo real contra la guerra de precios. El consumidor no compra un tarro de crema de pistacho o una botella de AOVE; compra el proyecto de Josep o de Tomy. Validación de producto a coste cero: La comunidad actúa como un laboratorio de I+D en tiempo real, permitiendo testar formatos, precios y lanzamientos antes de asumir los costes industriales de la gran distribución.

EL FUTURO DEL AGRO ES HUMANO O NO SERÁ

El sector primario español tiene el mejor producto del mundo, pero históricamente ha sufrido un déficit crónico de relato. Hoy, un teléfono móvil en manos de un agricultor, ganadero o bodeguero con capacidad de comunicar tiene más retorno sobre la inversión que cualquier campaña convencional.

El reto para las empresas agroalimentarias y cooperativas ya no es solo optimizar sus costes de producción en campo, sino entender que la atención del consumidor es el nuevo activo estratégico. Y en la economía de la atención, la autenticidad del que pisa la tierra es imposible de copiar.