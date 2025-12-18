Defensa del olivar tradicional de la variedad Picudo, que destaca por su aceite de oliva virgen extra, muy sostenible y saludable

UPA Córdoba tiene muy clara la defensa del olivar tradicional, el modelo mayoritario de la provincia. Y dentro del sector, apuesta por la protección del Picudo, del que destaca su aceite de oliva virgen extra, muy sostenible y saludable y altamente reconocido y apreciado por los consumidores. Un olivar autóctono, representativo de explotaciones familiares, muy arraigado en municipios como Priego, Carcabuey, Almedinilla y Baena, adaptado al territorio, que garantiza cosechas incluso en años de extrema sequía y que, además, tiene una elevada capacidad polinizadora.

Todo ello hace que el Picudo sea clave en la agricultura y en la economía cordobesa y que, desde UPA Córdoba reafirmen «su respaldo y reclamemos al propio sector y a las administraciones mayor implicación para garantizar el futuro del Picudo».

Francisco Moreno resalta que el Picudo “no es una variedad más”, sino que es “única”, porque “forma parte de la historia de nuestros pueblos, de nuestras familias, de nuestra cultura olivarera. Hablamos de una variedad profundamente arraigada al territorio, al clima, que nos regala un fruto con unas cualidades organolépticas y saludables excepcionales. Pero, además, el olivar Picudo es refugio de sostenibilidad y vida, es reflejo fiel de lo que representa el olivar tradicional, el modelo mayoritario de nuestra provincia, y al que hay que defender de las amenazas que se ciernen sobre él, no solo por el cambio climático, sino especialmente por las voces que demandan una reconversión que sólo apuesta por la rentabilidad económica en detrimento de la rentabilidad social, medioambiental y del futuro de nuestros pueblos”, lamenta Francisco Moreno.

“RECLAMAMOS AL SECTOR UN MAYOR COMPROMISO POR ESTE TIPO DE OLIVAR, Y DEMANDAMOS A LAS ADMINISTRACIONES MEDIDAS VALIENTES QUE PROTEJAN Y RECONOZCAN EL VALOR DEL PICUDO”

“Nos enfrentamos a una presión constante para intensificar los olivares o para sustituir árboles por placas solares, dos senderos que conllevan la pérdida de superficie y, por consiguiente, de riqueza y vida en el medio rural», explica el dirigente agrario.

«Y somos muy conscientes de que los agricultores tenemos que buscar la rentabilidad de nuestras explotaciones. Pero esa rentabilidad no sólo se consigue reduciendo costes de producción, sino, también, apostando por la diferenciación, por la calidad, por unos precios en origen razonables para todos los eslabones de la cadena. Por eso, reclamamos al sector un mayor compromiso por este tipo de olivar, y demandamos a las administraciones medidas valientes que protejan y reconozcan el valor del Picudo”, explica el secretario general de UPA Córdoba.

Tal es su compromiso con esta variedad que el secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, acompañado por el secretario de Administración y Programas, Juan Pulido, participó en el Día del Picudo organizado por la Denominación de Origen de Priego, acto en el que UPA fue la única organización agraria presente.

“Vivimos un momento crucial y complicado para el olivar tradicional de la variedad Picudo. Por eso es más importante que nunca que hagamos una defensa a ultranza de este modelo y de su aceite de oliva virgen extra, porque no sólo representa los valores medioambientales y sociales que tiene el olivar tradicional y las explotaciones familiares, sino porque también produce un alimento de la máxima calidad y con unos elevados beneficios para nuestra salud diaria, además de ser altamente reconocido por los consumidores de todo el mundo”, concluye el secretario general de UPA Córdoba.