Decenas de miles de agricultores y miles de tractores desafían a la climatología para tomar las capitales españoles y reclamar que se le haga caso

El sector agrario ha movilizado a más de 25.000 agricultores y 15.000 tractores, según datos de los convocantes, que literalmente han tomado las calles de casi todas las capitales españolas en un ‘súper jueves’ de protestas -como así lo han denominado- para rechazar el acuerdo comercial UE-Mercosur y al recorte previsto de los fondos de la PAC y exigir que se les oiga a la hora de tomar decisiones que atañen a su futuro.

Las organizaciones profesionales agrarias convocantes (ASAJA, COAG y UPA, al que se ha sumado Cooperativas en muchas provincias) han valorado la «gran respuesta» del campo especialmente en una jornada marcada por las inclemencias meteorológicas que han provocado la suspensión de actos en Sevilla y en Madrid, donde una representación de agricultores se ha reunido con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para abordar sus problemáticas.

Los manifestantes se concentran a estas horas en ciudades y pueblos pero también mantienen acciones en una docena de carreteras en puntos de Asturias, Región de Murcia y La Rioja.

En Andalucía, los agricultores se han manifestado en todas las provincias, salvo en Sevilla donde las inclemencias meteorológicas han obligado a posponerla hasta el próximo 10 de febrero.

Unos 130 tractores mallorquines con numerosos «payeses» han acudido hasta la protesta organizada en la localidad de Ariany y en la propia capital de la isla; mientras en Canarias los tractores han llegado hasta la avenida Marítima de Las Palmas y los representantes del sector del plátano se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno, según ha informado la asociación de productores Asprocan en redes sociales.

Cientos de agricultores asturianos han secundado esta jornada en Barres, Bustio y Campomanes, donde han llegado a cortar la carretera N-630.

Los productores cántabros han llegado con sus reivindicaciones hasta las puertas del Parlamento y de la Delegación del Gobierno, donde se han vivido momentos de tensión; mientras en Castilla y León se han movilizado más de 2.500 tractores que han congestionado la circulación de seis capitales.

En Castilla-La Mancha, numerosos tractores han tomado las calles de Toledo para exigir que no haya «más mentiras» con la PAC y el Mercosur; y en Comunidad Valenciana hasta 200 tractores y más de 2.000 personas han recorrido las calles de la capital en una protesta que ha dejado imágenes como ganaderos disfrazados de vacas «hormonadas».

En Galicia, el Sindicato Labrador Gallego-Comisiones Labradoras (SLG-CCLL) se concentró delante del Centro Comercial Las Cancelas en Santiago de Compostela reclamando la no aplicación del tratado UE-Mercosur y exigiendo que la alimentación quede fuera de este acuerdo. Además de la movilización en Compostela, estuvo presente en la acción conjunta que se organizó en el polígono de Barres (Castropol, Asturias), a la vez que otras organizaciones agrarias.

Los agricultores y ganaderos gallegos también han participado de este «súper jueves» recorriendo el centro de ciudades como Lugo mientras los murcianos están siendo especialmente activos, protagonizando cortes de carreteras y hasta han repartido hortalizas a la ciudadanía.

Por su parte, más de 2.000 agricultores y 200 tractores han reclamado en Valencia «un futuro para el campo y la soberanía alimentaria», además de escenificar los productos agrarios castigados por la competencia desleal de Mercosur y un Palleter que ‘declara la guerra’ a la Comisión Europea.

En País Vasco, decenas de tractores han llevado hasta Bilbao sus quejas y han hecho sonar sus bocinas mientras eran aplaudidos por un centenar de ciudadanos.

Los riojanos están protestando activamente también y, de hecho, han cortado carreteras en zonas estratégicas para expresar su hartazgo.

En Murcia, donde ha habido momentos más tensos de lo esperado, las organizaciones convocantes han destacado la ejemplaridad con la que se han desarrollado los actos de protesta realizados en las carreteras murcianas y el reparto de productos agrarios en la ciudad de Murcia, así como agradecer la colaboración de la Delegación del Gobierno y la proporcionalidad en la actuación de los distintos cuerpos de la Guardia Civil, que han permitido gestionar eficazmente los eventuales episodios de tensión que se han producido.

A todos ellos, se sumarán esta tarde productores navarros que, a partir de las 17.00 horas, se manifestarán en Pamplona.

El campo suma así una jornada más plantándose frente a la ratificación del acuerdo UE-Mercosur y ante el temor de que Bruselas aplique un recorte de hasta el 22 % en los fondos asignados para el próximo período de la PAC.