Debate de la PAC: Nuevas críticas porque la producción ecológica se queda sin el apoyo de los ecoesquemas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado la propuesta provisional de ecoesquemas (EE) en el marco de la arquitectura medioambiental del PEPAC. El MAPA señala que se trata de un documento que “tiene como objetivo facilitar el trabajo de elaboración del Plan Estratégico de la PAC. No tiene carácter jurídico ni prejuzga la posición del MAPA ni el contenido final del Plan“. Es decir, que pueden plantearse cambios aunque no se esperan grandes avances, pero las primeras críticas ya hablan de que la producción ecológica se queda sin el apoyo de los ecoesquemas.

Desde la Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) se considera que “una vez más estamos perdiendo una gran oportunidad para todo el sector agrario -ecológico y no ecológico- para que estos EE y en general el PEPAC, apoye debidamente la transición a un sistema agroalimentario saludable, justo y agroecológico. Deben compensarse las contribuciones medioambientales a productores/as ecológicos pero también, apoyar la conversión de aquellos/as que quieren y deben dar el paso. Solo así podremos alcanzar los objetivos planteados por el Pacto Verde Europeo”.

INCERTIDUMBRE PARA EL SECTOR

Para SEAE, esta reciente propuesta de los EE trae sorpresas, buenas y malas. Entre lo más destacable se señala que, “tal y cómo se ha planteado, no cabe la posibilidad de apoyar a la producción ecológica a través de este instrumento. Para empezar, el MAPA no ha planteado reconocer la contribución de la producción ecológica a los objetivos de la PAC mediante un Ecoesquema dotado con presupuesto suficiente y adecuado, ni en esta propuesta ni en la anterior. Con esto, el MAPA, no solamente está obviando los acuerdos del Pacto Verde Europeo y comprometiendo la consecución de los objetivos PAC al final del próximo período, si no que además, traslada toda la responsabilidad del apoyo a la producción ecológica a las CCAA y mantiene al sector en la incertidumbre sobre si recibirá o no apoyo”.

Desde SEAE recuerdan que “los retos planteados por la nueva PAC no son sencillos, pero sí imprescindibles para un medio rural de cada vez más contaminado, deteriorado y despoblado que pide a gritos un cambio de enfoque que apueste por unas condiciones sociales justas y saludables para quienes producen nuestros alimentos y dan vida a nuestros pueblos”.

Es por ello que lamenta que la producción ecológica se queda sin el apoyo de los ecoesquemas “con esta propuesta se prefiere seguir apoyando un modelo obsoleto, que ha fracasado en su intento de hacer rentable la producción agroalimentaria para quienes la desarrollan, para que así fuera viable la vida en el medio rural”. Los EE presentados, continúan, “no apoyan más a quienes trabajan la tierra respecto a quienes la poseen, ni tampoco a quienes realizan un mayor esfuerzo para hacer el trabajo bien hecho y luchan por hacer de la producción de alimentos saludables de forma sostenible su forma de vida”.

Por último, desde SEAE “nos parece una irresponsabilidad apoyar por igual a toda la producción, incluyendo aquella basada en herbicidas y plaguicidas con efectos negativos sobre la salud de las personas y la biodiversidad. Por ello no entendemos que se limite el de acceso a un único EE por beneficiario, salvo dos excepciones, o que los compromisos adquiridos serán anuales, que en el EE de pastoreo rotacional se priorice beneficiar a empresas de tecnología por encima de las mejoras ambientales, de bienestar animal o sociales, o que en el EE de agricultura de conservación no se prohiba el uso de herbicidas”.

El grupo de trabajo de Incidencia de SEAE trabajará en el análisis, punto por punto, de esta propuesta para presentar alegaciones.

LOS NUEVOS PAGOS VERDES DE LA PAC SERÁN, OTRA VEZ, CAFÉ PARA TODOS

La Coalición Por Otra PAC, de la que SEAE forma parte, ha realizado un primer análisis de esta propuesta de EE, donde también se resalta que el sector ecológico sin el apoyo de los ecoesquemas. “Agradecemos que por fin se hayan publicado más detalles de los ecoesquemas y que incorporen algunas de nuestras demandas, como la supresión del uso de restos de poda para biomasa o el traslado de la gestión sostenible de fitosanitarios a la condicionalidad; aunque lamentamos otros pasos atrás, como la desaparición del apoyo a la Red Natura 2000, entre otros”, explica el responsable técnico de la Coalición Por Otra PAC, Fernando Viñegla.

“También, consideramos un grave error que no se pueda percibir más de un ecoesquema por explotación. Esto condiciona su poder incentivador para que el productor incorpore cada vez más buenas prácticas y supone limitar de facto el apoyo que debería ya recibir la agricultura y ganadería de alto valor natural”.