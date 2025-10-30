De la vendimia a la campaña del aceite: la cooperativa El Progreso de Villarrubia prevé recoger 9 millones de kilos de aceituna

Prácticamente, nada más terminar la vendimia, la cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) ya afronta la recogida de la aceituna y prevé recoger en torno a nueve millones de kilos de aceituna en la próxima campaña, que podría comenzar entre el 10 y el 16 de noviembre.

Según ha informado este jueves 30 su presidente, Jesús Julián Casanova, en un comunicado de prensa, los técnicos de la cooperativa realizan ya prospecciones en los olivares para evaluar el índice de maduración y estiman que las primeras variedades en recogerse serán Arbequina y Cornicabra en verde, esta última destinada a la elaboración del “Olirrubia Cosecha Temprana”, un aceite de oliva virgen extra acogido a la DOP Montes de Toledo, premiado el pasado año en varios certámenes nacionales e internacionales.

Casanova ha destacado que “esperamos alcanzar los nueve millones de kilos si continúan las lluvias de estos días, ya que la previsión inicial era mucho menor por la sequía”.

El presidente de la cooperativa ha asegurado que la almazara se encuentra ya a punto para el inicio de la molturación.

La campaña oleícola comenzará una vez finalizada la vendimia, en la que El Progreso ha recogido unos 57 millones de kilos de uva, una de las cosechas más bajas de las dos últimas décadas, aunque de calidad excelente.

Tras la vendimia, la cooperativa ha embotellado los vinos blancos “Ojos del Guadiana” Sauvignon Blanc y Verdejo, mientras que los tintos se envasarán más cerca de la campaña navideña.

La Denominación de Origen La Mancha ha calificado la cosecha 2025 como “excelente”, lo que augura buenas expectativas comerciales.

El Progreso ha recibido esta semana la visita de un grupo de importadores de Estados Unidos, dentro de una misión inversa del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, y prepara su participación en próximas ferias internacionales, como la World Bulk Wine Exhibition (Ámsterdam, 24 y 25 de noviembre), además de la Barcelona Wine Week y Wine Paris, previstas para febrero de 2026.

Por último, Canasonva ha informado que la cooperativa villarrubiera ha vuelto a destacar en los certámenes internacionales, al obtener una Medalla de Oro en el Asia Wine Trophy con su vino Ojos del Guadiana Chardonnay Roble, reconocimiento que refuerza el posicionamiento de sus marcas en los mercados exteriores.