De Icod de los Vinos tinerfeño a Bruselas: la agricultora ecológica Marisol Casimiro, elegida la mejor joven agricultora de España

Una finca ecológica de apenas 2,9 hectáreas en Icod de los Vinos (Tenerife) se ha ganado un billete a Bruselas. Marisol Casimiro González, tercera generación al frente de la Finca Ecológica Mar y Sol, ha sido elegida Joven Agricultor del Año en el XII Premio Nacional Joven Agricultor de ASAJA, entregado el 5 de noviembre en Málaga, en el marco de ExpoAgriTech (FYCMA). Como ganadora absoluta, representará a España ante las instituciones europeas en el Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores.

¿Qué ha convencido al jurado? Que Casimiro ha cogido una explotación familiar tradicional y la ha convertido en un modelo de agricultura ecológica, circular y rentable, con tres empleos estables y una clara apuesta técnica —es Técnico en Agroecología—. En su finca de regadío, de hortalizas y platanera, elabora sus propios abonos, microorganismos y biofermentos a partir de estiércoles y recursos naturales, protege los cultivos con preparados naturales, riega por goteo y recoge agua de lluvia, y conserva, selecciona e intercambia sus propias semillas en defensa de la soberanía alimentaria y del patrimonio agrícola canario.

Pero su proyecto va más allá de producir: la finca es también un aula. Organiza visitas, talleres, degustaciones y experiencias agrícolas, se apoya en herramientas digitales (códigos QR, web y redes) y vende de cercanía con iniciativas como sus «cajitas saludables». Educación, sensibilización y conexión directa entre quien cultiva y quien consume: ese es, en buena medida, el perfil de campo joven que ASAJA ha querido premiar.

LOS OTROS GALARDONADOS Y LOS FINALISTAS

Junto a Casimiro, ASAJA Joven premió a Carlos del Amo García (Valladolid), Mejor Proyecto digital, por llevar la ganadería de razas autóctonas al mundo online con reservas, vídeo en 360º y realidad virtual; y a Juan Eraso Zabalegui (Navarra), Mejor proyecto de Eficiencia energética, por su explotación de lúpulo en Olite con agricultura de precisión y riego optimizado.

Además, viajarán a Bruselas como finalistas Javier Guerrero Vilches (Jaén), Sergio Ruiz Martín (Almería), María Victoria de la Vega Hernández (Toledo), Ricardo García Gómez (Valencia), Karliana José Aguilera Mudarra (Lanzarote, Las Palmas), Juan Antonio Criado Lupión (Almería), Francisco Miguel Soler Ródenas (Valencia), Israel Galve Maldonado (Guadalajara), José Martín Francés (Palencia), Daniel Mateo Angulo (Soria), David García Mallo (León), Antoni Gomila Mesquida (Mallorca, Baleares), Nerea Mortalena Mascotena (Navarra), Verónica Vidorreta Laínez (La Rioja), Marina Roldán Hernández (Granada), Raúl García Vidal (Alicante) y Rubén Remis Amieva (Asturias).

El XII Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores está organizado por ASAJA Joven, con la colaboración del Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, y el patrocinio de Bayer, Agricultores Contra el Cambio Climático, Nofence y TEMU.