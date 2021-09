Cursos gratuitos del Ministerio de Trabajo y Economía Social para el colectivo agroalimentario cooperativo

El cooperativismo como motor de generación de riqueza y empleo se ha convertido en un modelo económico que transforma la sociedad y la hace más justa y sostenible.

El colectivo agroalimentario cooperativo es muy heterogéneo y con necesidades formativas muy diversas, por ello, el Ministerio de Trabajo y Economía Social pone a disposición del sector de la Economía Social, cursos 100% gratuitos con el fin de facilitar el reciclaje profesional y garantizar la adaptación de los consejos rectores a las nuevas formas del personal de dirección, el incremento de la competitividad empresarial y las severas exigencias de un mercado global.

Los cursos online disponibles están pensados para responder a las necesidades formativas de los cooperativistas y de esta forma, conseguir una mayor cualificación de los profesionales del sector que contribuya a incrementar la rentabilidad y competitividad de las explotaciones, así como a una mejora de su sostenibilidad.

Todas las acciones son especialidades reconocidas por el SEPE con diploma al finalizar con éxito la formación y se imparten en modalidad online.

Las plazas son limitadas y la solicitud de plaza ya se puede realizar desde aquí:

Cursos cooperativistas : https://www.cursosfemxa.es/Agrariocursos

: https://www.cursosfemxa.es/Agrariocursos Cursos temáticas transversales autónomos: https://www.cursosfemxa.es/autonomos-agro



Estos cursos no consumen créditos de formación de las empresas y no suponen coste alguno para los participantes, son completamente gratuitos. No es formación bonificada, por lo que el alumno no necesita autorización de su empresa, realizando la inscripción a título personal.

Las personas interesadas tienen a su disposición el teléfono gratuito: 900 100 957 y el correo electrónico atencionalumno@femxa.com

Esta formación contribuye a la construcción del proyecto cooperativo, teniendo en cuenta sus retos actuales, así como su compleja realidad.