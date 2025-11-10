Cultifort celebra 40 años de innovación en nutrición vegetal ratificando su compromiso con una agricultura más sostenible y eficiente

Cultifort, empresa especializada en nutrición vegetal, celebra este año su 40º aniversario. Cuatro décadas de trabajo, investigación y compromiso con una agricultura más sostenible, eficiente e innovadora.

Desde 1985, la compañía ha mantenido una visión clara: ofrecer soluciones naturales, eficaces y responsables para la nutrición de los cultivos, acompañando día a día a agricultores, técnicos y distribuidores.

A lo largo de estos cuarenta años, Cultifort ha evolucionado hasta convertirse en una empresa de referencia dentro del sector agrícola, destacando por su capacidad para innovar y por su compromiso con la calidad y la sostenibilidad.

Como resultado de esa apuesta por la innovación, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha reconocido a Cultifort con el sello de PYME Innovadora, un distintivo que avala su dedicación al desarrollo tecnológico y a la investigación aplicada al campo.

Desde sus orígenes, la empresa ha mantenido firmes sus valores de investigación, calidad y cercanía al agricultor, lo que le ha permitido consolidarse como una marca de confianza tanto en España como en otros países.

En la actualidad, Cultifort está presente en los mercados nacionales e internacionales, con una red de distribución que abarca los cuatro continentes, una amplia gama de productos certificados para agricultura ecológica y un equipo técnico que impulsa la innovación biotecnológica como motor de crecimiento.

Lo que comenzó como el sueño de Rafael Sendra —profesor de agricultura y pequeño agricultor— de cuidar los cultivos de manera diferente, se ha convertido con el tiempo en un catálogo consolidado de soluciones eficaces y respetuosas con el medio ambiente.

Este aniversario no solo es una celebración del pasado, sino también una mirada hacia el futuro, marcando el inicio de una nueva etapa centrada en una agricultura más sostenible, eficiente y rentable.

De esta forma, Cultifort reafirma su compromiso de seguir siendo un socio estratégico para el agricultor moderno, impulsando un modelo agrícola competitivo, responsable e innovador.

Para conmemorar este hito, el pasado 6 de noviembre se celebró un evento especial en el Oceanogràfic de València, un espacio emblemático que, además de ser el acuario más grande de Europa, es un referente internacional en investigación, conservación y divulgación marina.