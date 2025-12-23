Cuatro detenidos y recuperadas casi 12 toneladas de aceitunas que habían sido robadas en el campo sevillano

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investigado a otras 29 en una operación contra los robos de aceitunas en el campo sevillano, en la que se han recuperado 11.996 kilos de producto sustraído.

En un comunicado, el instituto armado ha informado de que, además, se han realizado 24 inspecciones para garantizar la trazabilidad del fruto en centros de compra y fincas, con diversas actas por infracciones a la Ley de Trazabilidad Alimentaria y por el transporte de mercancía sin el preceptivo Documento de Acompañamiento y Transporte (DAT).

Estas inspecciones han localizado y decomisado partidas de aceituna carentes de documentación de procedencia lícita, centradas sobre todo en Arahal y en varias localidades de su entorno.

La actuación ha tenido como objetivo principal la investigación de los hurtos en fincas agrícolas, así como el control exhaustivo del transporte del fruto y la fiscalización de los centros de compra y cooperativas.

Las investigaciones llevadas por los agentes desprenden que la mayor parte de los hechos delictivos fueron perpetrados por grupos organizados que, desplazándose en vehículos propios, accedían a los olivares para sustraer el producto.

Para hacer frente a esta problemática, se estableció una coordinación operativa permanente con patrullas de Seguridad Ciudadana, Policías Locales y Guardería Rural.

Asimismo, los dispositivos se reforzaron con diversas especialidades de la Guardia Civil, incluyendo el despliegue de un helicóptero (servicio aéreo), USECIC, GRS y Seprona; apoyos que se mantendrán activos durante la continuación de la campaña de aceituna para molino.

(Fotos: Guardia Civil Archivo)