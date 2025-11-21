CUAS Mancha Occidental II ‘prepara’ al Rey su Presidencia de Honor del Congreso Nacional de Regantes y le recuerda “la emergencia del regadío en el Alto Guadiana”

La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Masa Mancha Occidental II ha remitido un escrito a Su Majestad el Rey Felipe VI trasladándole la situación de “verdadera emergencia en el regadío con aguas subterráneas en el Alto Guadiana”.

El presidente de la CUAS, José Joaquín Gómez, relata al Rey que “el nivel de los acuíferos descienden paulatinamente, los cultivos sufren estrés hídrico, y el futuro de muchas familias se torna incierto. No hablamos ya de previsiones o de temores, sino de una realidad palpable que amenaza la supervivencia de comarcas enteras y de un modo de vida que ha sido esencia de nuestra identidad como país”.

Ante esta situación, le agradece “su sensibilidad hacia el mundo rural y su constante ejemplo de compromiso con todos los españoles, pues Su Majestad encarna la unidad, la esperanza y la fuerza moral que pueden ayudarnos a no rendirnos ante esta crisis que amenaza con dejarnos sin vida, sin agua y sin futuro”.

Asimismo, en la misiva, le agradece la aceptación de la Presidencia de Honor del 16 Congreso Nacional de Regantes, que Mancha Occidental II celebrará, junto a la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) del 13 al 17 de abril de 2026 en Ciudad Real.

Gómez detalla que este Congreso “se concibe no solo como un foro técnico, sino como un grito de auxilio, un espacio para unir esfuerzos y voluntades entre todas las comunidades autónomas, buscando acuerdos justos, solidarios y duraderos”.

La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de la Masa Mancha Occidental II es una entidad pública de gestión que cuenta con más de 90.000 hectáreas de regadío y unos 9.000 usuarios de municipios de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.