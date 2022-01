Cuarenta Vendimias Cuvée Verdejo 2020 – Gran Vino de Rueda, Gran Oro en el ‘Best of Spain Challenge 2021’

La Unión Española de Catadores (UEC) ha hecho públicos los resultados del certamen internacional de vinos españoles ‘Best of Spain Challenge 2021’, que cuenta con dos rondas celebradas respectivamente en Irlanda y Países Bajos y en las que participan como catadores una selección de prescriptores –Masters of Wine, sumilleres, periodistas especializados y responsables de compras de las más importantes importadoras y grandes superficies- de los países anfitriones.

La cooperativa vallisoletana Bodega Cuatro Rayas ha resultado la bodega más premiada de la edición al obtener un total de trece medallas con sus elaboraciones, incluyendo un Gran Oro, tres Oros y tres Platas en la ronda irlandesa y un Oro y cinco Platas en los Países Bajos. Entre los vinos premiados, destaca la medalla de Gran Oro obtenida por el Gran Vino de Rueda Cuarenta Vendimias Cuvée 2020, que en el año de su lanzamiento también ha obtenido medalla de Oro en ‘Berliner Wine Trophy Summer 2021’ y en ‘Selections Mondials des Vins Canadá 2021’ y al que tanto la Guía Peñín como la Guía Gourmets referencian con 92 puntos en sus últimas ediciones.

Además de este premio, Bodega Cuatro Rayas consigue en Irlanda tres nuevos Oros para su medallero, que recaen sobre Cuarenta Vendimias Verdejo 2020 y Cuatro Rayas Viñedos Centenarios Verdejo 2020 –dos de las elaboraciones más reconocidas de la bodega localizada en La Seca y que ratifican la calidad de los varietales DO Rueda de la cooperativa- y sobre el tempranillo Cuarenta Vendimias Ribera del Duero 2019, selección especial de la enóloga y directora técnica de la Bodega Elena M. Oyagüe.

La ronda de cata en los Países Bajos del Best of Spain Challenge 2021, aporta al curriculum de Bodega Cuatro Rayas seis nuevos reconocimientos a sus elaboraciones. Bascarlón Verdejo 2020 es premiado con un Oro en el certamen y cinco medallas de Plata se suman al curriculum de los verdejos DO Rueda Cuarenta Vendimias Verdejo 2020, Cuarenta Vendimias Cuvée 2020 GVR, Cuatro Rayas Vendimia Nocturna Verdejo 2020, Cuatro Rayas Viñedos Centenarios 2020, y Green & Social Verdejo 2020.