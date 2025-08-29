Critican que las ayudas por los incendios no llegan ni directa ni fácilmente a los afectados y son un engorro burocrático

Unión de Uniones, ante los incendios que siguen afectando a gran parte del territorio nacional, valora positivamente las ayudas planteadas, expuestas de nuevo al Senado este viernes 29 por parte del titular de Agricultura, pero cree «que son insuficientes y, en muchas ocasiones, «no llegan ni directa ni fácilmente a los afectados y son un engorro burocrático».

Unión de Uniones, que destaca que a día de hoy, según fuentes de Protección Civil, hay 12 incendios activos, señala que la declaración de zonas catastróficas es positiva para los ayuntamientos, «pero no asegura que las ayudas vayan a productores que, sin embargo, lo han perdido todo».

La organización explica que «medidas específicas como la exención del IBI favorece a los propietarios, pero no a los arrendatarios que es como están organizadas la gran mayoría de las explotaciones. Además, al tratarse de 2025, habría que esperar al año siguiente para cobrar la ayuda por lo que, hasta entonces, la sostenibilidad de la actividad podría estar en entredicho».

Unión de Uniones, en este sentido afirma que la declaración de zonas catastróficas no se traduce en efectos económicos para los afectados, porque no llegan ni directa ni fácilmente a los afectados, así como que también la declaración de las zonas quemadas como causa de fuerza mayor para poder seguir aplicando a la PAC, «trae consigo una carga administrativa enorme de la que no son conscientes las CC.AA.»

«ES HORA DE PONERSE A TRABAJAR Y NO ECHARSE LA CULPA LOS UNOS A LOS OTROS»

Asimismo, la organización critica que el tema de los incendios se ha politizado y pone en discusión el papel de la política, que debería estar para resolver los problemas y no para añadir nuevos a la situación tan horrible que se está viviendo.

«Es hora de ponerse a trabajar y no echarse la culpa los unos a los otros», señala Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones. Así, pone sobre la mesa algunas propuestas como que se fomente a nivel estatal la constitución de asociaciones o agrupaciones de defensa por parte de agricultores o habitantes del medio rural, a los que se les puede dar formación, habilitarlos para colaborar en las tareas de extinción que actualmente no se les permite, al estilo de las Agrupaciones de Defensa Forestal que están funcionando con buenos resultados en Cataluña.

La organización insiste en que es fundamental seguir trabajando por el impulso de la ganadería extensiva, poner en discusión algunos requisitos medioambientales de la PAC que van en contra del medio ambiente y aumentar y actualizar las leyes y normativas de gestión forestal.

Unión de Uniones cree que es una buena noticia que se haya incluido el pastoreo dirigido como una herramienta de prevención de incendios en el Real Decreto 716/2025, BOE nº 208 de 29 de agosto de 2025. «Ha tenido que arder media España para que hayan publicado un RD que recoja esto, pero está claro que hay que sentar las bases. Si no se hace nada ahora, llegará el otoño, las lluvias, nos olvidaremos y el verano que viene estaremos igual o peor», concluye el coordinador.