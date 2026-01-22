Critican que la mala gestión de la Agencia Catalana del Agua deja el territorio expuesto y agrava los daños de las fuertes lluvias en Girona

Las lluvias de estos días han provocado graves afectaciones en explotaciones de las comarcas de Girona, especialmente en L’Empordà. Campos inundados, sistemas de riego estropeados y caminos rurales intransitables han dejado muchas fincas en una situación complicada. Desde JARC denuncian que la falta de mantenimiento de ríos y arroyos por parte de la Agencia Catalana del Agua ha agravado de manera directa el impacto de este episodio, ya que la reducción de la capacidad hidráulica ha facilitado los desbordamientos y las inundaciones.

De hecho, a estas alturas, muchas explotaciones agrarias continúan inundadas y habrá que esperar días para valorar el alcance real de las pérdidas productivas. Las lluvias persistentes y la acumulación de hasta 200 litros por metro cuadrado en algunos puntos del Ampurdán y el Gironès han provocado filtraciones, destrozos en sistemas de riego y caminos rurales esenciales para acceder a las fincas.

¿Qué EXIGE JARC?

Recuperar la capacidad hidráulica que teníamos hace 30 años . Hay que volver a secciones y mantenimiento adecuados para evitar que episodios de lluvia como este acaben en desastres.

. Hay que volver a secciones y mantenimiento adecuados para evitar que episodios de lluvia como este acaben en desastres. Un plan urgente de limpieza y restitución . Las fincas han quedado llenas de sedimentos y restos arrastrados por los torrentes. Pedimos actuaciones inmediatas y apoyo para reparar caminos e infraestructuras esenciales.

. Las fincas han quedado llenas de sedimentos y restos arrastrados por los torrentes. Pedimos actuaciones inmediatas y apoyo para reparar caminos e infraestructuras esenciales. Ayudas directas por los daños productivos . Cuando se pueda acceder a las explotaciones y valorar las pérdidas, será imprescindible compensar económicamente a los productores afectados.

. Cuando se pueda acceder a las explotaciones y valorar las pérdidas, será imprescindible compensar económicamente a los productores afectados. Decisiones basadas en criterios técnicos y escuchando la pericia de la gente del territorio. No podemos continuar con una gestión marcada por inercias administrativas o planteamientos ideológicos que no tienen en cuenta la realidad agraria.

En JARC continuarán defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos afectados y exigiendo a la Administración una actuación rápida, responsable y efectiva…