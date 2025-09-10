Critican que la ley de reducción de jornada laboral no tiene en cuenta las características del campo: «Esto no puede ser café para todos»

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante la ley de reducción de jornada laboral que se debate este miércoles 10, pone de manifiesto que «no se ha abierto ningún proceso de diálogo y negociación con el campo por lo que no se han contemplado las particularidades del sector agrario. Esto no puede ser café para todos», aseguran.

Unión de Uniones, en previsión de que el proyecto de Ley pudiera salir adelante, aunque no cuenta con el respaldo del Congreso, ya ha presentado varias propuestas de enmiendas concretas a los grupos parlamentarios para que en la norma «se reconozca la especificidad agraria y evitar que la reducción de jornada y el registro digital obligatorio supongan un obstáculo insalvable para las explotaciones profesionales de tamaño modesto».

La organización insiste en las particularidades que hacen imposible aplicar la futura ley de reducción de jornada y de registro digital, sin alterar de forma importante la actividad de las explotaciones agrarias. La estacionalidad de las campañas, la dependencia de factores externos como la climatología o los turnos de riego, y la dimensión reducida de muchas explotaciones y el aislamiento digital obligan a prever un marco flexible y adaptado, por lo que la organización plantea que, en su caso, la reducción de jornada no entrase en vigor en las micro y pequeñas explotaciones agrarias, hasta que se concierte su aplicación con sus representantes.

“ESTO NO PUEDE SER CAFÉ PARA TODOS COMO SE HIZO CON LA REFORMA LABORAL O CON LA DE AUTÓNOMOS. TODOS LOS SECTORES NO SON IGUALES”

Por otro lado, de seguir el proyecto adelante, Unión de Uniones propone que estas mismas explotaciones puedan seguir llevando el registro de jornada como hasta ahora, debido a la falta de conexión, la inexistencia de un centro de trabajo fijo, la dispersión de trabajadores en distintas parcelas y las dificultades de muchos empleados para manejar medios electrónicos, que hacen inviable un sistema rígido de registro.

«Somos contrarios a la reducción de la jornada tal y como está planteada ahora mismo. Esto no puede ser café para todos como se hizo con la reforma laboral o con la de autónomos. Todos los sectores no son iguales y el campo tiene que entrar en el diálogo de estas cuestiones», comenta Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones.

Asimismo, la organización ha presentado también una propuesta de enmienda del Estatuto de los Trabajadores encaminada a la validación de la representatividad atribuida a las organizaciones profesionales agrarias mediante la Disposición adicional sexta de la Ley 1/2025, a los efectos de legitimación de la representación empresarial en los convenios colectivos agrarios.