Critican que el Defensor del Pueblo defienda únicamente al lobo y no al ganadero mientras el Miteco sigue «escurriendo el bulto»

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos considera que el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo «no tiene en cuenta la problemática que genera el lobo en la ganadería extensiva, y, sólo el hecho de haberlo presentado le ha valido al Miteco para seguir escurriendo el bulto y no dar para dar cuentas de la gestión estatal del lobo ante las CC.AA con mayor impacto por de la especie del animal en su territorio».

Unión de Uniones espera que el Tribunal Constitucional no desarticule las disposiciones que permiten a las Comunidades Autónomas contar con más herramientas para gestionar la especie porque sería dar dos pasos atrás en esta problemática y perjudicar de lleno a las ganaderías en extensivo.

«Creemos que el Defensor del Pueblo ha decidido que va a defender al pueblo animal, pero de un solo bando y nos parece injusto», comentan desde Unión de Uniones. «Además, el Miteco, de la misma cuerda, se agarrará como un clavo ardiendo porque le puede más la ideología que la realidad y le permite seguir escurriendo el bulto», añaden.

DE LOS DATOS INCORRECTOS DE DAÑOS DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE A LA INCOHERENCIA DEL PARTIDO POPULAR»

En este sentido, critica que el Secretario de Estado Medio Ambiente recientemente haya afirmado que los daños por ataques del lobo se cifran en un 0,7% cuando en algunas CC.AA, como en Asturias de donde procede, en algunos lugares superan el 10%.

Por otra parte, la organización denuncia también «la incoherencia del Partido Popular, que igualmente ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra el conjunto de la Ley 1/2025 en la que están también incluidas las disposiciones sobre el lobo denunciadas por el Defensor del Pueblo, pese a que fue ese partido quien las presentó, defendió y se felicitó sobre su aprobación».

Desde Unión de Uniones recuerda que el ganado en extensivo cumple también una labor medioambiental, manteniendo el medio rural y campos libres de incendios. Las medidas de prevención son del todo ineficientes cuando en algunos lugares, como en la Comunidad de Madrid, en los últimos días una misma ganadería ha tenido hasta tres ataques seguidos.

Unión de Uniones insiste en que hay que abogar por la convivencia y poder compatibilizar el mantenimiento de esta especie en los ecosistemas y la capacidad de adoptar medidas, incluido el control letal, si se quiere lograr una convivencia real y reducir la conflictividad que genera la especie.

EL GOBIERNO QUE SE ANUNCIABA COMO EL MÁS DEMOCRÁTICO DE LA HISTORIA, SIN DIÁLOGO

Unión de Uniones denuncia asimismo falta de diálogo por parte de las administraciones estatales que convocan al sector pero no explican los cambios de decisiones como el umbral de las 500 manadas de lobo en España, sin ninguna referencia científica o técnica que lo argumente.

En este sentido, manifiesta la opacidad que estaría ejerciendo, «no haciendo llegar informes sobre el estado de la especie y la gestión de los fondos estatales del lobo que el Secretario de Estado se comprometió en hacer llegar a los asistentes, así como la pasividad tanto del Miteco y el MAPA en contestar las cartas enviadas respecto a este asunto» y seguir así escurriendo el bulto.

Además, la siguiente reunión se ha aplazado, no por lo que, a juicio de la organización, dice mucho de la voluntad del Ministerio por solucionar el problema del lobo.

«El Gobierno, que se anunciaba como el más democrático de la historia, sin diálogo. Ya ves qué democracia», lamentan desde Unión de Uniones. «Pero pinchan en hueso. Si no quieren escucharnos en los despachos, nos escucharán en las calles. No es una amenaza, es, simplemente, que no pueden gobernar solo para lobos y ecologistas», concluyen.