Crisis en Ucrania: Cooperativas pide replantear el ritmo de aplicación de la Estrategia de la Granja a la Mesa

Cooperativas Agroalimentarias de España ha mostrado su solidaridad con el pueblo ucraniano «por la injustificada invasión de Rusia a un país democrático vecino de la UE. Nos sumamos a la declaración realizada ayer por el COPA-COGECA, y apoyamos las medidas que tome la UE que sirvan para poner fin a la guerra». Sin embargo, en este contexto, consideran que es necesario replantear el ritmo de aplicación de los objetivos establecidos en la Estrategia de la Granja a la Mesa, que pueden afectar negativamente a la productividad agrícola.

También ven necesario tomar otras medidas, como eliminar las medidas antidumping que la UE tiene establecida actualmente a ciertas importaciones de fertilizantes. «Creemos que estamos ante un cambio de escenario donde la producción de alimentos a los europeos será una prioridad absoluta para la UE y los gobiernos de los Estados Miembros», aseguran en una nota..

.APOYAN LAS SANCIONES, PERO ADVIERTEN E QUE TENDRÁN EFECTOS NEGATIVOS NO SÓLO PARA RUSIA, SINO TAMBIÉN PARA LA UE

Para Cooperativas Agro-alimentarias de España es prioritario tomar las medidas adecuadas para garantizar el suministro de alimentos. La guerra ha provocado una desestabilización en los mercados, no hay que olvidar que la UE importa desde Rusia el 46% del gas que necesita, lo que afectará a la economía, a la producción agraria, y al abastecimiento de alimentos en Europa. «Las autoridades comunitarias y los Estados miembro deben preparar un plan de contingencia que asegure la producción agraria y la viabilidad económica de los agricultores y sus cooperativas europeas, dado que las infraestructuras ucranianas han sido inutilizadas».

Las sanciones impuestas por la UE a Rusia, y que desde Cooperativas Agro-alimentarias de España apoyan, tendrán efectos negativos no sólo para Rusia, sino también para la UE en forma de aumento de costes de insumos agrarios. Si ya la situación de los agricultores y cooperativas españoles era complicada debido al alto precio de estos productos, estas sanciones empeorarán la situación. No obstante, Cooperativas Agro-alimentarias de España es consciente de la importancia de la defensa del sistema democrático sin fisuras ante agresiones externas. No por ello, insiste en que se debe replantear el ritmo de aplicación de la Estrategia de la Granja a la Mesa.

La guerra afectará también a las exportaciones de la UE hacia Rusia. Este país, a pesar del embargo impuesto en 2014 a las exportaciones comunitarias en ciertos sectores, continúa siendo el 6º destino de las exportaciones agroalimentarias europeas. Productos tan importantes para España como el vino, el aceite y la aceituna de mesa se verán afectados por el conflicto.

Por todo esto, Cooperativas Agro-alimentarias de España quiere hacer un llamamiento sobre la importancia del papel de los agricultores y sus cooperativas en el suministro de alimentos suficientes y a precios razonables a los consumidores. La crisis COVID-19, y ahora la guerra en Ucrania, han mostrado las vulnerabilidades de la UE y sobre todo la importancia de contar con una PAC fuerte y un sector agrario resiliente. La PAC fue establecida en los años sesenta para hacer frente a los problemas de abastecimiento de alimentos en Europa, y estos objetivos siguen siendo vitales para la sociedad. Por ello pedimos un plan de apoyo a la agricultura europea y medidas para asegurar el suministro de insumos a precios razonables para mantener la producción de alimentos sanos y de calidad, y la rentabilidad de las explotaciones.