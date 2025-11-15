‘Crisis de Identidad Vegetal’: el brócoli y la alcachofa europeos se convierten en estrellas de cine por un día en la première de la temporada

El campo lorquino ha vivido una auténtica ‘première’ de cine, en la que las grandes estrellas de la alfombra roja han sido el brócoli y la alcachofa europeos. ¿La razón? El pre-estreno del original spot titulado ‘Crisis de Identidad Vegetal’, que da voz a estos productos y los convierte en protagonistas de su propia historia… y de las comidas de muchísimas familias.

Esta divertida propuesta lleva a dos productos locales, como el brócoli y la alcachofa, a la consulta del psicólogo, donde ambos nos cuentan sus sentimientos más íntimos en primera persona. Un recurso que sirve para reivindicar que no siempre nuestras impresiones se corresponden con la verdadera naturaleza de los productos que usamos a diario en nuestra cocina: el brócoli, por ejemplo, puede ser el perfecto protagonista de cualquier receta, y no un acompañamiento; y la alcachofa no es difícil de pelar ni de cocinar, todo lo contrario.

El spot ha podido verse por primera vez en los cines ACEC Almenara de Lorca, como homenaje a los productores de estas hortalizas, ya que la Región de Murcia (y en concreto el campo lorquino) es una de las grandes zonas de producción de brócoli y alcachofa en Europa. En el acto han estado presentes, además de los responsables de la iniciativa, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, el concejal de la misma corporación Ángel Ramón Meca Ruzafa y el director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera de la Región de Murcia, Juan Pedro Vera Martínez. Y, tras el pre-estreno, este spot de cine se proyectará en más de 600 salas de toda España y en diversos medios de comunicación.

OBJETIVO: 400 GRAMOS DIARIOS

En este proyecto co-financiado por la Unión Europea unen esfuerzos la Asociación para Promover el Consumo de Brócoli (+BRÓCOLI) y la Asociación para la Promoción del Consumo de Alcachofa (Alcachofa de España), junto con la AOPn Fraises Framboises de France. ¿El objetivo? Lograr que los europeos aumenten su consumo de estos alimentos con múltiples beneficios saludables, hasta los 400 g/día que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y es que, a día de hoy, la cifra se queda en apenas 350 g/día.

“Justo ahora, cuando llega la temporada perfecta de estas hortalizas, queremos que el público vea que son mucho más de lo que parecen. Creemos que convertirlas en personajes con una voz propia, gracias a la magia del cine, que nos hace empatizar con todo lo que vemos en pantalla, es la mejor manera de transmitir ese mensaje”, ha indicado en el pre-estreno la presidenta de +BRÓCOLI, Antonia Piernas.

Para más información, consulta la web: estoesunaeuropamassaludable.eu