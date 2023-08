Crece la preocupación entre los ganaderos por la EHE: piden que la enfermedad sea calificada de saneamiento ganadero

La Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), que afecta a los rumiantes, está causando complicaciones y pérdidas económicas a los ganaderos. Aunque no se transmite a humanos ni afecta a la calidad de la carne, la EHE provoca problemas y mortandad sobre todo en el vacuno. UPA pide que la enfermedad sea calificada de saneamiento ganadero y un plan que aborde el problema con medidas de apoyo a los ganaderos.

La EHE es una enfermedad vírica infecciosa típica de zonas como América del Norte, Australia, Asia y África. Es una patología no contagiosa transmitida por mosquitos de la variedad Culicoides y que afecta a rumiantes domésticos, especialmente el vacuno, y salvajes, como ciervos, gamos y corzos. Los ganaderos deben declarar obligatoriamente si sospechan de síntomas, pero sin embargo no se reconoce como enfermedad “de saneamiento ganadero”, por lo tanto los ganaderos no reciben ayudas por hacer frente a la infección o el sacrificio de sus animales.

La organización agraria UPA ha recogido el sentir de los primeros ganaderos afectados, que están percibiendo un incremento de la mortandad en el vacuno, además de una bajada de la producción. “Esto se suma a la restricción de movimientos del ganado, además de una falta de información que provoca un gran desconocimiento de este nuevo problema de sanidad animal”, según la organización de agricultores y ganaderos.

UPA ya pidió la semana pasada por carta al Ministerio de Agricultura que se tome en serio este problema y convoque una reunión con los sectores y territorios afectados, para diseñar un plan de control y erradicación de la EHE, que sea sea calificada de saneamiento ganadero y que incluya medidas de apoyo a los ganaderos, asfixiados por el incremento de los costes de producción.

CAMBIOS EN EL CONTROL DE LA LENGUA AZUL

Asimismo, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha pedido también al Gobierno y a las Comunidades Autónomas un cambio en el procedimiento de control de la enfermedad de la lengua azul, que ya es endémica en España. Se da el caso de que los ganaderos que quieren enviar animales a matadero tienen que vacunar 21 días antes de ir a sacrificio, más una segunda dosis pocos días antes del sacrificio.

Este procedimiento es “un sinsentido”, según UPA, puesto que al ir a matadero no hay posibilidad de que se produzcan contagios. Además es “un proceso carísimo”, detallan, “porque hay escasez de veterinarios y el precio a pagar es de entre 50 y 100 euros por vaca. Una situación que se ve agravada por el incremento general de los costes de producción”.