Corteva y bp crean Etlas, su nueva empresa que producirá aceites a partir de cultivos como colza, mostaza y girasol para fabricar biocombustibles

Corteva y bp han anunciado el lanzamiento de Etlas, su nueva empresa conjunta al 50%, que producirá aceites a partir de cultivos agrícolas —como colza, mostaza y girasol— destinados a la fabricación de biocombustibles, entre ellos el combustible sostenible o sintético de aviación y el diésel renovabl.

Etlas combinará la experiencia centenaria de Corteva en tecnología de semillas para desarrollar cultivos específicamente diseñados para la producción de SAF y RD, con el conocimiento de bp en refinado y comercialización de combustibles para el transporte comercial.

El objetivo de Etlas es alcanzar una producción de un millón de toneladas métricas de materia prima al año a mediados de la década de 2030, lo que permitiría generar más de 800.000 toneladas de biocombustible. El suministro inicial está previsto para comenzar en 2027, tanto para su coprocesamiento en refinerías como para plantas dedicadas exclusivamente a biocombustibles.

Según las principales previsiones del sector, la demanda mundial de combustible sostenible de aviación (SAF) podría situarse en torno a los 10 millones de toneladas en 2030¹, frente a aproximadamente 1 millón de toneladas en 2024. En paralelo, la demanda global de diésel renovable podría alcanzar hasta 35 millones de toneladas en 2030², desde unos 17 millones de toneladas en 2024. En este contexto, Etlas nace para proporcionar un suministro de materias primas fiable y escalable, alineado con el crecimiento previsto del mercado.

Las materias primas utilizadas por Etlas procederán de cultivos sembrados en tierras agrícolas ya existentes. Estos cultivos intermedios pueden mejorar la salud del suelo y ofrecer a los agricultores una nueva fuente de ingresos. Además, al aprovechar tierras que tradicionalmente permanecían improductivas —como periodos de barbecho o cobertura— no generan una demanda adicional de suelo agrícola.