Corpinnat, la marca de los elaboradores de vinos espumosos del Penedès, cierra una vendimia histórica a un precio medio de 1,10 euros por kilo

Corpinnat, la marca que agrupa a elaboradores de vinos espumosos del Penedès, ha cerrado una vendimia que ha calificado de «histórica», con una casi 8 millones de kilos de uvas recogidas, pagadas a un precio medio de 1,10 euros por kilo, y más de 1.200 hectáreas productivas.

En un comunicado, la asociación de viticultores y elaboradores que están detrás de la marca ha señalado que la vendimia 2025 ha destacado por «un equilibrio excelente entre azúcares y ácidos» y por producciones «normalizadas» tras varias campañas «cortas».

El Penedès arrastraba hasta este año las consecuencias de una de las sequías más intensas y prolongadas de las últimas décadas.

Según ha explicado la marca, la vendimia, que se alargó del 31 de julio al 30 de septiembre, ha acabado con un rendimiento medio de 6.444 kilos/ha, por encima de los 4,5 millones del 2024.

El 48,5% de la producción procede de viñas propias (3,87 millones de kilos) y el 51,5 % de viñas de contrato (4,11 millones de kilos). La variedad insignia, el xarel·lo, encabeza la cosecha con 3 millones de kg (37%), seguido del macabeu (1,8 Mkg) y la parellada (0,6 Mkg).

El precio mínimo garantizado por Corpinnat era de 0,92 euros/kg y el precio medio efectivo destinado a la marca se ha situado en 1,10 euros por kilo. Sin embargo, a pesar de la tendencia a la baja en todo el territorio del Penedés, este año los €/ha percibidos por los viticultores se han elevado hasta los 7.000 €/ha (7.300 €/ha para CORPINNAT), un incremento del 58% respecto a 2024, cuando el rendimiento de la viña fue extremadamente bajo.

«La vendimia de 2025 ha sido la mejor de los últimos años, tanto en calidad como en cantidad, y la previsión es que hará historia en el Penedès», ha dicho el vicepresidente de Corpinnat, Roc Gramona.

El presidente de Corpinnat, Pere Llopart, ha destacado, por su parte, que la marca ha pasado de 12 a 19 bodegas, un crecimiento del 58%.